Varieté im 82er Haus

Mit einem neuen Kinderprogramm und Produktionen, wie dem Weihnachtsspecial „The Sound of Christmas“, nimmt das Theater 82er Haus wahre „Must-Sees“ in seinem Repertoire für das Jahr 2022/2023 auf. „Wir haben ein tolles Programm, das leistbar ist und für jeden etwas bereithält“, erzählt Intendant Markus Richter und spricht weiter: „Wir erhoffen uns nach dieser schwierigen Zeit, dass sich das Publikum wieder traut zu kommen und den Krisen der Welt damit einen Strich durch die Rechnung gemacht wird.“

Das Programm startet bereits am 7. und 8. September, jeweils um 19.30 Uhr mit einer Wiederaufnahme der Erfolgsproduktion „Außer Kontrolle“ von der Gablitzer Theatergruppe. Anfang Oktober geht es mit der herbstlichen Vorstellung „Kasperl und der Herbstzauber“ vom Original Wiener Praterkasperl für Kinder ab 2 Jahren weiter. Außerdem wird mit Musikerinnen, wie Antje Kohler, Tanja Petrasek und Musicaldarsteller André Bauer „Halloween – von der Addams Family bis zum Zentralfriedhof“ insgesamt drei Mal im Lauf des Oktobers aufgeführt. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen jede Menge Gruselfeeling von Musical bis Austropop und von Tanz der Vampire bis zur Rocky Horror Picture Show erwarten.

Der Folgemonat wird am Samstag, 5. November, von Kinderliedermacher Bernd Fibich eingeleitet und schließt am Sonntag, 20. November, mit der Vorstellung „Lockvögel“ von Flo & Wisch ab.

Von 6. bis 23. Dezember ist der Weihnachtsmonat gefüllt mit „The Sound of Christmas“. Besucherinnen und Besucher können sich dort unter der musikalischen Anleitung von Markus Richter mit Gospels, Traditionals und Weihnachtsliedern aus allen möglichen Epochen und Stilrichtungen auf ein stimmungsvolles Programm freuen. Die Künstlerinnen und Künstler Barbara Endl-Kapaun, Wietske van Tongeren, Bettina Bogdany, Terry Chladt und Markus Richter werden bei den Vorstellungen von der Live-Band „The Sound of Christmas“ begleitet.

Kindertheater zu Jahresbeginn

In den ersten Monaten des Jahres 2023 stehen ebenfalls einige Kindertheaterstücke auf dem Spielplan des 82er Hauses. Am Samstag, 14. Jänner, wird „Willi Wolle“ für Kinder ab fünf Jahren vorgeführt. Am Samstag, 18. Februar, gibt es „Basti und der Sommersprossendieb“ für Kinder ab vier Jahren zu sehen. In dem Stück geht es um die abenteuerliche Reise des mit Sommersprossen und bunten Regenbogenhaaren versehenen Kobolds Basti.

Mit „Post für den Tiger“ eröffnet das 82er Haus am Samstag, 4. März, den nächsten Monat mit einem Kindertheater und bietet am Samstag, 18. März, mit „Sonnenschein und Regen“ eine weitere Vorstellung für Kinder ab 3 Jahren an.

