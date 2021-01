Einen mutigen Schritt wagt Nina van Linthoudt aus Gablitz. Sie macht sich mit ihrem Unternehmen „WunderWunderDesigns“ selbstständig – und das inmitten der Coronapandemie. „Am 1. Februar starte ich offiziell in die Selbständigkeit“, informiert Linthoudt.

Bereits als Kind war ihr klar, dass sie Kreativität zu ihrem Beruf machen möchte. „Das habe ich schon früh gewusst, da ich immer sehr gut gezeichnet habe und auch in allen anderen Bereichen künstlerisch begabt war“, erklärt Linthoudt.

Der Zeitpunkt für den Start in die Selbstständigkeit ist ein ungewöhnlicher. „Ich habe gemerkt, dass ich das, was ich tue, gut kann und wollte jetzt einfach mehr daraus machen. Ich habe mich jetzt dazu bereit gefühlt, diesen Schritt zu wagen“, erzählt die angehende Jungunternehmerin. Unterstützung erhält sie dabei von ihrem Freund, dem Gablitzer Produzenten und Musiker Dominik Landolt.

„Ich habe gemerkt, dass ich das, was ich tue, gut kann und wollte jetzt einfach mehr daraus machen"

Der Name „WunderWunderDesigns“ ist auch kein zufällig gewählter. „Wenn meine Freundin und ich etwas gut fanden, haben wir immer gesagt, es sei ‚WunderWunder‘. Das war unser Ausdruck für besondere Dinge“, erklärt die Gablitzerin und setzt fort: „Ich wollte einen Namen, der Bedeutung für mich hat. ‚WunderWunderDesigns‘ passt da perfekt.“

Nina van Linthoudt bietet ihren Kunden alle Arten des Grafikdesigns an: Von Logos über Plakate bis hin zu Visitenkarten. Auch das Aufnehmen und Erstellen von Musikvideos wird künftig bei „WunderWunderDesigns“ in Kooperation mit Landolt möglich sein. Grundsätzlich designt sie für Produkte aller Art – „außer für Fleisch-Werbung“. Außerdem spendet sie 15 Prozent der jährlichen Einnahmen an Höfe und Vereie, die sich für Tierwohl einsetzen. Wichtig ist ihr auch, umweltschonend zu produzieren.

Infos: www.landoltdominik.com/designs-nina-van-linthoudt