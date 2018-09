Als kundenfreundlichster Postpartner sowie als Nahversorger hat sich der Betrieb von Familie Gstöttner einen Namen gemacht. Bereits seit 1979 versorgt das Warenhaus die Gablitzer mit einem großen Angebot an Produkten und Dienstleistungen.

In nur wenigen Wochen zieht der Betrieb, der seit 1998 von Christina Gstöttner geführt wird, an einen neuen Standort. Hierbei handelt es sich um das ehemalige Raika-Gebäude, dessen Ausstattung für das Kaufhaus und Reisebüro etliche Vorteile bringen wird. So ist das Gebäude nicht nur modern, sondern verfügt auch über eigene Parkplätze und ist barrierefrei zugänglich. „Wir freuen uns, dass der Verkauf unseres ehemaligen Firmengebäudes an Christine Gstöttner erfolgte. So hat dieser für den Ort wichtige Nahversorger die Möglichkeit, sein Angebot auszubauen“, heißt es seitens der Raiffeisenbank Wienerwald.

Auch die Geschäftsführerin des Warenhauses ist vom neuen Standort überzeugt. „Die ehemalige Bankstelle ist sowohl als Schreibwarengeschäft als auch als Reisebüro gut geeignet. So ist es uns möglich, unseren Kunden beste Leistungen anzubieten“, erzählt Gstöttner. Grund für den Umzug war die veraltete Infrastruktur am bisherigen Standort. „Unser derzeitiges Gebäude ist leider nicht barrierefrei und auch in Bezug auf die Technik überholt. Der Umzug resultiert somit in mehr Komfort für Kunden und Mitarbeiter“, sagt die Geschäftsführerin.