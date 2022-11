Ziele im Heimatmuseum in Sicht

Lange Zeit war ihr Name untrennbar mit dem Heimatmuseum Gablitz verbunden. Die Rede ist von Renate Grimmlinger, die in den vergangenen Jahren mit ihrem Team nachhaltig für eine Professionalisierung und Verwissenschaftlichung sorgte. Mit März kommenden Jahres wird sie die Leitung des Museums übergeben und sich ganz ins Private zurückziehen: „Ich habe das Wesentliche gemacht, die Basis ist aufgestellt. Jetzt ist die Zeitgeschichte dran, und da gehört jemand her, der im Ort aufgewachsen ist.“

Dieser Jemand könnte Florian Schober sein, seines Zeichens langjähriger Mitarbeiter im Museum und Hauptverantwortlicher bei der Erstellung des neuen Digital-Archivs von Gablitz, der sogenannten Topothek. Als absoluter Insider wäre er der Garant für einen gleichmäßigen Fortgang der positiven Entwicklung. Und aktuell, die Bewerbungsfrist ist bereits abgelaufen, sieht es ganz danach aus, dass es tatsächlich Schober ist, der in den kommenden Jahren dem Museum seinen Stempel wird aufdrücken können. Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung, bestätigt diese Möglichkeit: „Im Bildungs- und Kulturausschuss haben sich alle Mitglieder für Herrn Schober ausgesprochen. Nun muss es im Gemeinderat entschieden und beschlossen werden.“

Auch Bürgermeister Michael Cech möchte dem Gemeinderat nicht vorgreifen, erinnert jedoch noch an weitere Entwicklungsmöglichkeiten, wie sie im Rahmen des Zentrumsprojektes versprochen wurden. Konkret im Auge hat er dabei ein völlig neues Heimatmuseum im neuen Zentrum, das zur Attraktivierung desselben und zu einer Frequenzsteigerung beitragen soll.

Florian Schober selbst bestätigt seine Bewerbung und hofft, die Chance zu bekommen, die hervorragende Arbeit, die in den letzten Jahren im Heimatmuseum Gablitz geleistet wurde, fortzusetzen.

