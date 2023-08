Gablitz erneut Zentrum der Oldtimer-Szene

Veranstalter Wolfgang Weixler, Obmann des „Vereins für nachhaltige Mobilität“, konnte zufrieden über den Friedrich-Lintner-Platz blicken. Schon am frühen Vormittag waren alle Plätze belegt, es musste auf Nebenparkflächen ausgewichen werden. Einmal mehr waren weit über 100 Altblechbesitzer in die Marktgemeinde gekommen, um ihre „Schätze“ zu präsentieren. Und die Besucherinnen und Besucher ließen sich die mobilen Leckerbissen nicht entgehen, fanden sich in großer Zahl ein und staunten. Zusätzlich sorgten die „night-sliders“ mit ihren Songs für gute Stimmung, der ÖAMTC informierte über E-Fuels und moderne E-Fahrzeuge spannten den Bogen in die Jetzt-Zeit und sorgten dafür, dass die Nostalgie nicht zu groß wurde. Die Kinder kamen auf der Bobby-Car- und Go-Kart-Strecke auf ihre Kosten.