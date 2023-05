Oldtimer und E-Autos Seite an Seite

Erstmals zeichnete der „Verein für nachhaltige Mobilität“ offiziell für die Veranstaltung des Gablitzer Altblechs verantwortlich. Für das bewährte Team rund um Obmann Wolfgang Weixler hieß es diesmal, nicht nur Old- und Youngtimer, sondern auch Elektroautos in den Focus des Treffens zu stellen. Einen Schwerpunkt bildete dabei die Entwicklung des VW-Transporter, vom Bully bis zum ID-Buzz. Darüber hinaus wurden auch modernste Elektroautos präsentiert, wobei besonders die Möglichkeit verschiedenste E-Autos zu testen und miteinander zu vergleichen sehr gut ankam. „Zu so einem direkten Vergleich hat man auch nicht jeden Tag die Möglichkeit“, so Weixler.

Den meisten Raum nahmen aber nach wie vor selbstverständlich die mehr als 125 Old- und Youngtimer ein, die diesmal den Weg auf den Friedrich-Lintner-Platz zwischen Gablitz und Purkersdorf gefunden hatten. Vom Mini bis zur amerikanischen Luxuskarosse aus den 1950ern war alles vertreten, was das Herz eines jeden Autoenthusiasten höherschlagen lässt. Das älteste der ausgestellten Modelle rollte immerhin im Jahre 1930 aus der Fabrikshalle.

Auch das Rahmenprogramm konnte sich einmal mehr sehen lassen. Neben vielen Infoständen und der Möglichkeit, sich mit den Autobesitzerinnen und -besitzern auszutauschen, lockten eine Rätselrallye für Kinder, die Möglichkeit auf einer Carrera Rennbahn den Formel-1-Fahrer in sich zu entdecken, Live-Musik mit den „night sliders“, Essen und Trinken, eine Verkaufsbörse und noch vieles mehr.

Bei freiem Eintritt und herrlichem Wetter ließen sich schließlich auch viele die Möglichkeit nicht entgehen, aus dem reichlichen Angebot zu wählen und einen entspannten 1. Mai zu verbringen.

