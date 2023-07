In Gablitz herrschte beste Stimmung

Vollbild

FB

Michael Cech, Klaus Frischmann, Marcus Richter, Christina Schmirl, Manuela Dundler-Strasser und Petra Hasiber am Gablitzer Dorffest. Michael Cech verabschiedet Kapellmeister Joachim Luitz und den Gablitzer Musikverein in ihre Frankreich-Konzertreise. Bürgermeister Michael Cech, Gemeindearzt Dr. Bernhard Jonas, Altbürgermeister Gerhard Jonas und Marcus Richter hatten beste Laune am Gablitzer Dorffest.

1 /3