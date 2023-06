Michaela Hörl: „Dem Wienerwald gehört mein Herz!“

Ein Spaziergang mit Michaela Hörl durch die heimischen Wälder ist ein Erlebnis der besonderen Art. Zu keinem Augenblick scheint sie ein Eindringling in diesem autonom funktionierenden Lebensraum zu sein, der auch ohne Menschen sehr gut sein Auskommen finden würde, der den Menschen so vertraut ist und für den dennoch oft der richtige Blick fehlt. „Man muss sich für die Natur öffnen, dann lernen die Menschen sich auch selbst besser kennen. Die Antworten auf alle möglichen Lebensfragen kommen hier nämlich nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Bauch“, erläutert sie in der für sie typischen ruhigen Art ihr Mantra. Mit esoterischem Wissen, das nur einem kleinen Kreis vorbehalten ist, hat all das für Hörl nichts zu tun, sehr wohl jedoch mit auch im Alltag lebbarer Spiritualität, die sie selbst schon im Jugendalter in sich fühlte.

Und dieses Wissen um die Kraft der Natur teilt Michaela Hörl, die in Bayern aufgewachsen und 2011 in den Wienerwald gezogen ist, gerne mit all jenen, die dafür offen sind. War sie anfangs noch selbst Lernende, etwa bei der Absolvierung der Ausbildung zur Kräuterpädagogin am Ländlichen Fortbildungsinstitut Tulln (LFI) – „Das bin ich, das wollte ich unbedingt!“ – oder zur Kinesiologin in Wien, entdeckte sie sehr rasch ihr Sendungsbewusstsein und die Freude daran, andere zu unterstützen.

Erstes Ergebnis dessen war das Kartenset „Botschaften der Pflanzen“, das 2012 entstanden ist und aktuell gerade ein weiteres Mal, diesmal beim Schirner-Verlag, in Österreich, Deutschland und der Schweiz erschienen ist. Eines ihrer Herzensanliegen ist auch ihr neues Buch, das im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde und das voraussichtlich 2024 in den Handel kommen wird. Darin erfahren die Leserinnen und Leser, wie die Natur im Jahreskreis besser wahrgenommen wird.

In der monatlichen digitalen Aussendung „Jahreskreispost“ versucht die Kräuterexpertin seit einigen Jahren Leserinnen und Leser dazu anzuregen, die Natur bewusst zu erleben und deren Kräfte für Wohlbefinden, Gesundheit und Selbstentfaltung zu nutzen. Zwar weiß sie um die Errungenschaften der Schulmedizin und schätzt diese, alternativ unterstützende Heilmethoden, das Wissen um Ruhe- und Aktivzeiten und die Kräfte der Pflanzenwelt, die schon unsere Ahnen nutzten, sieht sie jedoch als wertvolle Ergänzung. Intensive Auseinandersetzung damit vorausgesetzt.

Und schließlich gibt es seit beinahe zehn Jahren eine eigene Praxis in Hietzing, in der sie ihr Wissen in Einzel- und Gruppenveranstaltungen weitergibt, etwa in ihrem „Klanghaus“ oder in einem Abendworkshop zur „Selbstentfaltung und Verwirklichung von Visionen im Rhythmus mit der Naturkraft“.

Ausbildung zur Musikproduzentin

Doch Michaela Hörl kann auch anders. Wilder und urbaner. Davon zeugt etwa eine im Jahr 2018 abgeschlossene Ausbildung zur Musikproduzentin, die Zusammenarbeit mit Protagonisten der FM4- und der Wiener House-Szene, das Organisieren von Musikveranstaltungen und die Produktion ihrer bei einem Musiklabel veröffentlichten Single „WIEN WEST“. „Ich bin jedoch mehr Schreiben, auch wenn die Musik ein kreatives Ventil bleibt. Als Landmensch brauche ich viel Ruhe und Bewegung und bin jeden Tag im Wald“, weiß sie um jenes Setting, das ihr die nötige Stabilität im Leben verleiht.

Die Menschen sind heutzutage sehr vielen Beeinflussungen ausgesetzt. Hörl selbst versucht diese zu minimieren und nimmt etwa auch kein Handy in den Wald mit, um sich ganz auf das Erleben und Fühlen konzentrieren zu können. Dieser Verzicht muss jedoch trainiert werden, um zu merken, dass es auch ohne geht. „Der Mensch kann so vieles, wenn er wirklich will, und soll das machen, was ihm Freude bereitet. Die Natur ist dabei ein Spiegel unserer Seelenlandschaft und kann bei diesem Prozess der Selbstentfaltung helfen“, weiß die Wahlgablitzerin. „Respekt dieser gegenüber und ihren Ressourcen vorausgesetzt.“