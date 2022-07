Boris Pfeifer im Portrait: „Ich liebe die Vielfalt“

Werbung

Vor 24 Jahren, 1998, spielte Boris Pfeifer erstmals die Rolle des Kellners Leopold im Weißen Rössl. Und zwar in Gablitz, im Theater 82er-Haus, unter Bernhard Jonas. „So lernte ich Gablitz kennen“, lacht der heute am Hauersteig beheimatete Schauspieler, Sänger und Musicaldarsteller.

Ursprünglich stammt er aus Wien, „aber von ganz draußen in der Linzer Straße. Ich blieb also in der Gegend, wanderte nur weiter raus“, erzählt der seit 2000 in der Gemeinde wohnhafte Vater der 16-jährigen Marvie und des zwölfjährigen Ben.

Derzeit ist er bis Ende August wieder als Herr Leopold im Weißen Rössl zu sehen, und zwar in der Sommerarena des Stadttheaters Baden (die NÖN berichtete).

Vier Mal Rössl, drei Mal Leopold

Dazwischen gab er den hartnäckig in seine Wirtin verliebten Kellner auch 2011 in Bad Ischl. „Damals war ich 38“, so Pfeifer, „seither hat sich mein Zugang zur Rolle verändert, sie bekam mehr Tiefe und Reife“, reflektiert er. Und ergänzt: „2021 hab` ich im Münchner Gärtnerplatztheater dann erstmals auch den Sigismund im Rössl gespielt.“ Neben vier Mal Rössl und drei Mal Leopold sowie der Operette ist Pfeifer aber vor allem im Musical und im Schauspiel daheim.

Noch bis Ende August ist Boris Pfeifer als Kellner Leopold im Weissen Rössl in der Sommerarena Baden zu sehen. Foto: Bühne Baden

Seine Lieblingsbühnen sind das Raimund Theater und die Wiener Kammerspiele, seine Lieblingsrollen der Judas im Musical Jesus Christ Superstar, den er an der Oper Graz gab, und Che in Evita, den er in Baden verkörperte. Als absolutes Lieblingsstück nennt er „Die 39 Stufen“, wo er vor der Pandemie in den Kammerspielen in einer reinen Komödie brillierte.

„In dem Vier-Personen-Stück bin ich in zahlreiche Rollen geschlüpft, es erfordert hohe Wandlungsfähigkeit“, erinnert sich Pfeifer, der auch über 300 Mal im ABBA-Musical Mamma Mia im Raimundtheater auf der Bühne stand. Weiters trat er im Theater an der Wien oder im Gärtnerplatztheater in München auf. Seine Traumrolle wäre es, den Javert in Les Misérables darstellen zu können.

Seit 14 Jahren tritt der singende Schauspieler auch immer wieder an der Volksoper auf, zuletzt in der Rolle des Carlo Goldoni in Vivaldi, wo er bedauert, „dass diese Sommersaison die letzte Vorstellung gespielt wird“. Auf die Bretter am Währinger Gürtel kam er über Baden. „Ich spielte dort gerade in Evita und wurde von der Volksoper wegengagiert. Der Anruf kam an einem ersten April, ich dachte erst, es ist ein Scherz“, erinnert er sich schmunzelnd.

Musical ist ein Favorit

An seinem Beruf liebt er „die Vielfalt der unterschiedlichen Genres musikalischer Unterhaltungstheater“. Darauf hatte er sich am damaligen Konservatorium mit dem Studienzweig Musical, Operette und Chanson auch ideal vorbereitet.

„Das Musical ist mein eigentlicher Favorit, aber erst die Abwechslung macht meinen Beruf interessant.“ Ab Herbst ist Pfeifer wieder im Raimund Theater zu sehen. Als Jack Favell steht er dann in Rebecca auf der Bühne, die zweimonatige Probenzeit startet Mitte Juli.

Auch bei Boris Pfeifer daheim dreht sich immer wieder alles um Musical und Musik. Seine Lebensgefährtin Valerie Luksch spielte im Vorjahr bei den Seefestspielen Mörbisch sehr erfolgreich die Maria in der West Side Story und gibt im diesjährigen Sommer in Jennersdorf die Kaiserin im Musical Sissy bei jOPERA.

In Baden liebt er nicht nur die „wunderschönen Bauten des Stadttheaters und der Sommerarena“, so Pfeifer, sondern „wenn es geht, spiele ich dort jeden Samstag seit 25 Jahren auch Fußball mit Freunden in einem Hobbyverein.“ Schwimmen trainiert er drei Mal pro Woche im Tullner Hallenbad.

Vier Hühner und ein Hund

Seit der Pandemie bereichert der aus dem Tierschutzhaus stammende, als Welpe in Ungarn aufgegriffene, Mischling Chip das Familienleben. „Die Kinder sind happy, auf ihre Initiative haben wir uns damals auch unsere vier Hühner zugelegt“, erklärt der Tierliebhaber. Chip ist nach Pfeifers Rolle im Musical On the Town benannt, bei dem er Partnerin Valerie Luksch am Theater St. Gallen kennenlernte.

Der gelernte Maschinenbauer, der das TGM in Wien besuchte, baut sich am Hauersteig „auch nach und nach mein Wunschhaus aus“, erzählt er beim Rundgang durch den Garten. Und erklärt abschließend: „Ich zeichne und baue gerne. Die Technik ist mein zweites Hobby, nach meinem ersten, dem Bühnenberuf.“

