Kunst in Pressbaum sichtbar machen

Die Initiative “Galerie am Zaun” wurde von Fritz Weinauer und Gerhard Breitenecker aus Tausendblum ins Leben gerufen. „Die Idee dahinter ist, Künstlern, die abseits des etablierten lokalen Kunstbetriebs im Verborgenen tätig sind, eine Plattform zu bieten. Gleichzeitig bringen die Kunstwerke Farbe und Lebensfreude in den Ort und regen vielleicht an, selbst kreativ zu werden”, erklärt Grafiker Gerhard Breitenecker.

Die Initiatoren helfen kostenlos bei der Reproduktion der Kunstwerke, der grafischen Gestaltung der Schautafeln und der Produktion. Es werden keine Arbeitsstunden verrechnet, die Druckkosten werden zum Einkaufspreis weitergegeben. Sollte ein Künstler einen Sponsor für die Kostenübernahme finden, wird dessen Logo ebenfalls auf der Tafel angebracht.

Bereits über 40 Künstler dabei

Mittlerweile haben sich über 40 Künstler an dem Projekt beteiligt, deren Werke an Zäunen von Neulengbach über Tausendblum bis nach St. Pölten und Pressbaum zu bewundern sind. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme an dem freien Projekt ist, das Logo der „Galerie am Zaun“ auf der Schautafel abzubilden. Dieses ist frei verwendbar und kann jederzeit zusammen mit weiteren Informationen per Mail unter info@galerie-am-zaun.at kostenlos angefordert werden. Die gleichnamige Facebook-Seite dient zur Anregung und zum Austausch untereinander.

Wolfgang Breitenecker zeigt seine Galerie am Zaun in Pressbaum

Grafiker und Maler Wolfgang Breitenecker stellt seit Ende Mai Bilder mittels der „Galerie am Zaun“ aus. Die wetterfesten Tafeln zieren den Gartenzaun seiner Schwiegermutter auf der Hauptstraße in Pressbaum. Das Malen war ihm bereits seit der Pflichtschule wichtig, und auch sein Lieblingsfach. Nach seiner langjährigen Tätigkeit als Beislwirt absolvierte er eine Ausbildung zum Grafiker im Designzentrum in Pöchlarn sowie eine Ausbildung in Illustration bei Gerhart Langthaler. Anschließend war er als Grafiker tätig.

Wolfgang Breitenecker ist vielen als Beislwirt in St. Pölten und Pressbaum bekannt. Gemeinsam mit Peter Naumann betrieb er bis 2001 das Cafehaus in Pressbaum. Danach wurde das Lokal von Herta Zahnt übernommen. Musikalisch war Wolfgang Breitenecker (Bass und Saxophon) in den 60er Jahren mit heimischen Musikern wie Gandalf oder Peter Cornelius unterwegs.

Die „Galerie am Zaun“ ermöglicht seinen Teilnehmern eine Ausstellungsplattform ohne Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Locationsuche. Mitmachende und Nachahmer sind ausdrücklich erwünscht.