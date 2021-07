Roman Embacher und Andreas Budin sind das Herz und die Seele von „Kreis.U.Quer“. Gemeinsam nahmen sie am Stammtisch des Gasthaus Mayer Platz, beantworteten Fragen von Bühnenwirt Roland Mayer und Co-Moderator Franz Alexander Langer, scherzten, kochten und gaben auf der „vereinsMAYERbühne“ zwei Songs zum Besten.

Kennengelernt haben sich die beiden auf einem Polterabend. Dort sangen sie spontan gemeinsam Lieder und der Grundstein für den gemeinsamen musikalischen Weg war gelegt. Der Wolfsgrabener Multi-Instrumentalist Embacher spielte in den Jahren davor in einigen Bands Schlagzeug, sattelte aber auf Gitarre um, da er Songs schreiben wollte. Seit zwei Jahren schreiben Budin und Embacher zusammen Songs.

Album mit 14 Songs aufgenommen

Im Juni vorigen Jahres nahmen sie ein Album mit 14 Songs auf. Bei Dominik Landolt im Tonstudio fanden sie auch zu den Musikern ihrer Band. Bis auf Budin und Embacher sind alle vier Profimusiker. „Es wäre natürlich schön von unserer Musik leben zu können, allerdings ermöglicht mir mein Brotberuf meine musikalische Unabhängigkeit. Ich muss mich nicht verbiegen und kann die Musik machen, die ich will“, berichtet Embacher. Welche Gemeinsamkeiten die sympathischen Musiker mit Terence Hill und Bud Spencer verbindet, ist in einer der nächsten Folgen von „Kultur eingekocht“ zu sehen. Am 31. Juli spielen Kreis.U.Quer im Gasthaus Mayer in Rekawinkel. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.