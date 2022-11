Gleich drei neue Lokale in Purkersdorf

Allerorts hört man aktuell vom Sterben der Gasthäuser – so nicht in Purkersdorf. Hier blüht die lokale Gastronomie wieder voll auf. Nachdem das Wienerwaldgasthaus JohannesBär in der Deutschwaldstraße in der Baunzen geschlossen hatte, dauerte es nicht lange, bis es von Johannes Klugmayer und Clemens Putz vergangenen Freitag als Gasthaus Klugmayer wieder öffnete - die NÖN berichtete:

Lange suchte Christian Klement für sein Café-Beisl „Zur Alten Linde“ in der Rechenfeldstraße gegenüber der Rot-Kreuz-Bezirksstelle einen Nachfolger. Vor rund einem Jahr gab er bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen das Lokal schließen müsse. Interessenten gab es bis dato einige, jedoch traute sich letztendlich keiner, das Lokal während der Corona-Pandemie zu öffnen.

„Die Eröffnung der Gasthäuser kann für Purkersdorf nur gut sein. Ich freue mich über das zusätzliche Angebot.“ STEFAN STEINBICHLER Bürgermeister

Jetzt konnte aber eine Nachfolge für das Café-Beisl gefunden werden. Am Montag öffnete das ehemalige Lokal „Zur alten Linde“ in der Rechenfeldstraße unter dem neuen Namen „Hansls Linde“ und der neuen Betreiberin Michaela Hansl. Sie führt bereits seit neun Jahren erfolgreich ihre Cateringfirma, jetzt hat sie sich in Purkersdorf auch sesshaft gemacht.

„Ich koche für Stars, wie AC/DC, George Ezra, Reinhard Fendrich oder auch Wanda und habe einen Standort in der Nähe von Wien gesucht, von dem aus ich das Catering auf der einen Seite besser umsetzen und auf der anderen Seite meinen Mitarbeitern eine Anstellung bieten kann“, erklärt Hansl im NÖN-Gespräch.

Haferreis und moderne österreichische Küche

In „Hansls Linde“ wird es nicht nur moderne österreichische Küche geben, sondern auch Rezepte aus ihrem Kochbuch „Natürlich einfach“. Fokus darin liegt auf Haferreis, den Hansl als Superfood in Österreich wiederentdeckt und etabliert hat. In ihrem Kochbuch vermittelt die Profiköchin einen Weg durch die moderne österreichische Küche und legt dabei Wert auf alte Werte, Regionalität und Nachhaltigkeit – und genau das spiegelt sich auch im Restaurant „Hansls Linde“ wider.

Auch hinsichtlich der Einrichtung hat Hansl einiges geändert. „Bis auf die Außenhülle haben wir das Lokal komplett umgebaut und erneuert“, verrät die Gastronomin. Jetzt erhofft sie sich, dass den Gästen das Essen schmeckt und sich in der „Hansls Linde“ wohlfühlen. Am Sonntag erfolgte außerdem die Neueröffnung der Pizzeria Palermo in der Wiener Straße.

Freude über die Gastro-Eröffnungen herrscht auch bei Purkersdorfs Politikern. „Die Eröffnung der Gasthäuser kann für Purkersdorf nur gut sein. Ich freue mich über das zusätzliche Angebot. Denn je mehr Angebot, desto mehr zieht die Wirtschaft wieder an“, erklärt Bürgermeister Stefan Steinbichler.

Dem schließt sich auch Wirtschats-Stadtrat Andreas Kirnberger an: „Die Neuübernahmen von bestehenden Gaststätten erfreut mich sehr. Das belebt das soziale und wirtschaftliche Geschehen in Purkersdorf ungemein. Außerdem bietet es der Bevölkerung und den Vereinen mehrere Möglichkeiten.“

Besonders positiv finden Steinbichler und Kirnberger, dass mit den Gastro-Eröffnungen ein positives Zeichen inmitten der derzeitigen Krisen gesetzt wird, „das dem Unternehmertum in der Stadtgemeinde Purkersdorf einen Aufschwung verleihen wird“, so die beiden unisono.

