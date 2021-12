Pressbaumer Duo: Liebe für Pasta führte zum eigenen Lokal

Manche kennen ihn aus jener Zeit, als er im Pressbaumer Corso oder später im Wolfsgrabener Wirtshaus Oliver kellnerte. Sein italienischer Schwung hat sich bei vielen eingeprägt, durch deren Magen nun seine angeborene Liebe zu Pasta geht.

Nicola Antoni De Palma wurde nahe Bari in Apulien geboren. Er erlernte das traditionelle Pasta-Zubereiten, und damit ist vor allem auch das Herstellen der Nudeln aus Hartweizengries und frischen Eiern gemeint, von Mama, Oma und Tante.

„Wir Italiener kochen dreimal täglich und lieben frische Nudelgerichte. Ich habe als Kind schon immer beim Zubereiten zugesehen“, erzählt er, der drei Jahre in Venedig Wirtschaft studierte. Mit 22 Jahren ging er dann nach Lignano, blieb dort 15 Jahre im Gastgewerbe, bis es ihn vor sechs Jahren nach Niederösterreich verschlug.

Der Traum vom eigenen Gastro-Betrieb

In einem Café in Wien lernte er Lebensgefährtin Claudia Nemec über eine gemeinsame Freundin kennen. Heuer setzten sie seinen langjährigen Traum eines eigenen Gastro-Unternehmens in Österreich gemeinsam um. Sie produzieren als Abhol- und Lieferservice frische Nudelgerichte aller Art:

„Unser Business ist wie für den Lockdown geschaffen“, lächelt der Apulier etwas verschmitzt. Nicola ist für die Küche zuständig, Claudia als erfahrene Bürokraft kümmert sich um Buchhaltung, Steuerberater oder Behördenwege.

Professionelle Pasta-Maschine

Daheim in der Dürrwien haben sie eine Profiküche eingerichtet, Kühl- und Tiefkühlgeräte sind zusätzlich auf die Wohnbereiche ihrer Eltern und ihres Bruders Martin verteilt.

Fast täglich produziert Nicola mit Hilfe einer professionellen Pasta-Maschine vier Nudelsorten, nämlich Spaghetti, Tagliatelle, Caserecce und Gnocchi. Auf Wunsch werden auch glutenfreie Nudeln zubereitet. Dazu kann aus rund 30 verschiedenen Sugo-Sorten gewählt werden, auf Fleisch-, Fisch- oder Meeresfrüchte-Basis sowie als vegetarische Komposition. Risotto und Lasagne runden das Hauptspeisen-Programm ab.

Unterschiedliche Vorspeisen wie Vitello Tonnato, Carpaccio oder Meerefrüchte-Salat sind ebenso auf der umfangreichen Speisekarte zu finden wie Bruschette, Salate, Suppen und typisch italienische Desserts, die sogenannten Dolce. Variierende Tagesmenüs werden zusätzlich angeboten, genau wie saisonale Gerichte, momentan etwa mit Kürbis oder Wildschwein-Ragout.

Mehr als 330 registrierte Stammgäste und rund sechs Neukunden pro Woche finden seit Februar den Weg in die Dürrwien oder werden von Claudia Nemec ab einem Bestellwert von 30 Euro beliefert. „Die Hauptgruppe unserer Gäste ist zwischen 30 und 50 Jahre alt, am Wochenende ordern auch viele Junge bei uns“, so De Palma, der über ein flexibles und direktes Bestellsystem verfügt, das kontaktloses Bezahlen ermöglicht. Für Stammgäste wurde auf Wunsch eine eigene WhatsApp-Gruppe eingerichtet.

Lieblingsgericht – natürlich Pasta

Passende Weinbegleitung wird zusätzlich bereitgestellt, weiters Caterings von vier bis 20 Personen. „Wir haben kürzlich etwa eine Tauffeier ausgerichtet, dabei sind unsere Antipasti-Platten sehr beliebt“, erläutert Claudia Nemec.

Bleibt abschließend nur mehr die Frage nach den persönlichen Lieblingsgerichten: Während Claudia Nemec Spaghetti Gamberi e Zucchine bevorzugt, serviert sich Nicola De Palma selbst am liebsten Caserecce Amore di Pasta, also sein ureigenes Hausrezept mit Schinkenstreifen, roten Zwiebeln, Zucchinicreme und Parmesan.

Detaillierte Informationen und Speisekarte unter www.amoredipasta.at.