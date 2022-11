Drei Hauben für Mauerbach: „Man darf nicht stehen bleiben“

Gleich zwei Haubenrestaurants befinden sich in der Marktgemeinde Mauerbach – und das wird auch weiterhin so bleiben. Im kürzlich erschienen Restaurant-Guide Gault&Millau sind auch heuer wieder Berghotel Tulbingerkogel sowie Vier Jahreszeiten im Park – das Restaurant im Hotel Schlosspark Mauerbach – vertreten.

Das Team des Berghotel Tulbingerkogel rund um Küchenchef Georg Bläuel durfte sich, ebenso wie im Vorjahr, über 14 von 20 möglichen Punkten freuen. „Es ist immer schön, so eine Bewertung zu bekommen, denn das ist eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist, auch was die Ausbildung der Lehrlinge betrifft“, sagt Bläuel im NÖN-Gespräch. Am Tulbingerkogel werden aktuell mehrere Lehrlinge ausgebildet – und das mit Erfolg. Gemeinsam mit Lehrling Lukas Marichowski fährt Bläuel zum Bundesbewerb Junior Skills Austria, den Staatsmeisterschaften in Villach. Auch die Lehrlinge tragen wesentlich zum Erfolg des Restaurants bei. „Unsere Lehrlinge tragen die Hauben mit und es macht Spaß zu sehen, dass unsere Ausbildung Früchte trägt“, freut sich der Küchenchef.

Das Team vom Vier Jahreszeiten im Park – dem Restaurant im Schlosspark Mauerbach – darf sich über eine Haube freuen. Foto: Schlosspark Mauerbach

Seit der vergangenen Gault&Millau-Bewertung hat es kleinere Veränderungen gegeben. „Man nimmt bei jedem Restaurantbesuch Ideen mit und versucht, das irgendwie einfließen zu lassen. In Griechenland wurde ich etwa zum Salat ‚Stoupa‘ inspiriert, einem Salat mit Feigen und Schafkäse“, erzählt Bläuel und ergänzt: „Wir schauen, dass wir immer am Puls der Zeit bleiben. Stehen bleiben darf man nicht.“ Auch das Feedback der Gäste ist dem Küchenchef ein großes Anliegen und wird bei der Zusammenstellung der Speisen entsprechend berücksichtigt. Der Fokus dabei bleibt aber immer auf französischer, österreichischer und moderner Küche.

Traditionell österreichische Küche, kreativ verfeinert mit mediterranem oder auch asiatischem Touch gibt es im Vier Jahreszeiten im Park. Das Küchenteam unter der Leitung von Stefan Vater und Sous Chef Oliver Gyarmati darf sich über 11 Punkte freuen. „Das Ziel war immer, unseren Gästen besonderen kulinarischen Genuss als Teil des Wohlfühlerlebnisses zu bereiten. Dass dieses Bestreben nun wieder mit einer Gault & Millau Haube belohnt wurde, freut uns natürlich gerade auch in Zeiten wie diesen umso mehr! Ein großes Dankeschön an dieses engagierte und motivierte Team“, freut sich Hoteldirektor Philip Jansohn.

Im vergangenen Jahr wurde vor allem das vegetarische und vegane Angebot erweitert. Und auch künftig soll den Gästen nur das Beste geboten werden. „Wir möchten das hohe Qualitätsniveau halten, unsere Gäste mit unserem kulinarischen Angebot weiter überzeugen. Dazu werden wir mit neuen saisonalen Spezialitäten punkten“, verrät Jansohn.

