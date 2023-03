Der Holocaust in Purkersdorf

Der Holocaust forderte viele Opfer - auch in Purkersdorf. Um an sie zu gedenken, veranstaltet die Pfarre Purkersdorf am Dienstag, 28. März, um 18 Uhr im Purkersdorfer Bildungszentrum eine Gedenkveranstaltung. Christian Matzka, Kustos des Purkersdorfer Stadtmuseums, wird mit einem Referat die Veranstaltung eröffnen. Außerdem gibt es Beiträge von den Schülerinnen und Schülern der 7. Klasse des Gymnasiums Purkersdorf zu hören.

„Uns als Pfarre war es wichtig, in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Purkersdorf, Christian Matzka und der Unterstützung der Stadtgemeinde, sich der NS-Opfer zu erinnern und den Blick dafür zu haben, dass ist hier bei uns in Purkersdorf passiert. Ganz normale Menschen haben mitgemacht, weggeschaut, profitiert“, so Pastoralassistent Björn Ziegerhofer.

Musikalisch gestaltet wird die Veranstaltung von der Musikschule Wienerwald Mitte.

