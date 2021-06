„Motorradfahren ist kein Hobby, sondern eine Leidenschaft“, ist Heidi Ax überzeugt. Die Tullnerbacherin war zuerst Beifahrerin bei ihrem Mann Norbert. „Mein Mann fuhr schon als Jugendlicher mit dem Moped. Später kamen wir auf eine Harley, mit der wir viele gemeinsame Ausflüge machten.“

Doch dann packte Heidi Ax das Verlangen selbst auf zwei Rädern zu fahren: „Ich machte den A-Führerschein als Spätberufene, schaffte ihn gleich und kaufte mir ein kleines Motorrad. Und so hatten wir zwei Bikes.“ Auf einer Harley und auf einer Indian fahren sie derzeit die Motorradstrecken entlang. „In der heutigen Zeit muss man einen positiven Ausgleich zum Alltag haben, um diesen gut zu bewältigen und motiviert zu bleiben. Da wir das Motorradfahren genießen wollen und keine Raser sind, fahren wir auch Chopper“, so Heidi Ax.

Oft zog es das Paar an den Faaker See nach Kärnten, wo es vor Corona beliebte Motorradtreffen gab. „Wir fahren auch sonst dorthin, weil die Gegend sehr schön für Ausflüge und Tagestouren ist“, erzählt die Tullnerbacherin, die schon mal 10.000 Kilometer pro Saison mit ihrem Mann fährt. Grundsätzlich gebe es aber auch „sehr viele schöne Plätze in der Nähe“, sagt Heidi Ax.

Auch in der Region gibt es einige schöne Touren, auf denen Motorradfahrer gerne unterwegs sind, etwa am Tulbinger Kogel, Richtung Königstetten oder die L 123 in Pressbaum. Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler bezeichnet die Verbindung zwischen Pressbaum und Sieghartskirchen als „gefährdete Motorradstrecke“.

Er unterteilt die Motorradfahrer in zwei Gruppen: „Es gibt jene Gruppe an Motorradlenkern, die nach einer längeren, mehrjährigen Pause wieder mit dem Fahren beginnen. Und die zweite Gruppe rekrutiert sich aus ‚Geschwindigkeitsfreaks‘, die sich Zeitrennen auf kurvenreichen Strecken liefern.“

Zugleich gibt er Tipps, wie Unfälle vermieden werden können. „Fahrtechnik-Trainings und eine vorausschauende Fahrweise um etwaiges Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer auszugleichen und so Unfälle zu verhindern.“ Und auf öffentlichen Straßen sollen keine Rennen veranstaltet werden.

Vor drei Jahren hatte Norbert Ax einen Unfall mit dem Motorrad. „Er hat trotzdem die Leidenschaft nicht verloren. Zum Zeitpunkt des Unfalls merkte man die Gemeinschaft der Motorradfahrer, die sofort zu Hilfe kamen, um meinem Mann und mir mit dem Motorrad zu helfen.“ Heidi Ax würde sich von allen Verkehrsteilnehmern mehr Rücksicht wünschen: „ Da der heutige Straßenverkehr sehr aggressiv und ,ich-bezogen‘ ist, würden wir uns freuen, wenn die Straßenteilnehmer mehr Rücksicht nehmen und umsichtig fahren würden.“

Sicheres Fahren will gelernt sein

Einer, der weiß, was es heißt, ordentlich und auch sicher mit dem Motorrad zu fahren, ist der gebürtige Pressbaumer Roland Resch, einer der wenigen Spitzensportler im Motorradsegment. An Wettkämpfen nimmt er heute nicht mehr teil, gibt aber sein Wissen, das er während seiner Karriere erworben hat – Resch hat Europameistertitel und nahm an Weltmeisterschaften teil –an Hobbymotorradfahrer und auch Profis weiter. Resch gründete 2010 eine Rennfahrerschule, die mittlerweile an drei Standorten etabliert ist. „Bei uns lernen die Teilnehmer Bewegungsabläufe auf dem Motorrad, wenn sie am Limit unterwegs sind“, so Resch. Auch Trainings im Winter in der Halle seien möglich, genauso wie auf der Rennstrecke – Quietschende Reifen und Stürze inklusive.

Corona: Nachfrage ist gestiegen

Jetzt während der Coronazeit bemerkt Resch, dass im Hobby- und Freizeitbereich die Nachfrage nach den Trainings steigt: „Motorradfahren boomt seit Jahren, bei unseren hochklassigen Trainings sind wir mittlerweile an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen, da die Nachfrage so groß ist.“

Richard Reznicek betreibt in der Kaiser Josef-Straße in Purkersdorf sein Geschäft „Revali Racing“. Auch er hat in der Werkstatt gerade alle Hände voll zu tun. Laufend gehen bei ihm Reparaturaufträge ein. Einen Termin bei ihm zu bekommen, ist momentan schwierig. „Der Motorradboom ist einzigartig, keine Frage“, sagt Reznicek, selbst begeisterter Motorradfahrer, der aber selbst schon Motorradunfälle gehabt hat.

Dass viele Biker ihr Können überschätzen und es so häufig zu Zusammenstößen kommt, kann sich der Motorradhändler gut vorstellen: „Das hängt sicher zusammen.“