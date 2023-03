Einsturzgefahr! Hausbau in Tullnerbach eingestellt

Bei Bauarbeiten an einem Privathaus in der Hauptstraße in Tullnerbach ist es zu einer Baueinstellung gekommen, teilt Bürgermeister Johann Novomestsky auf NÖN-Anfrage mit.

Im unteren Bereich seien Arbeiten durchgeführt worden, im oberen Bereich befindet sich eine Wohnung, in der sich der Fußboden um fünf Zentimeter gesenkt hat, informiert Novomestsky. „Aufgrund von Gefahr im Verzug mussten die Mieter die Wohnung vier bis fünf Stunden verlassen“, teilt der Ortschef mit. Die Gemeinde hat eine Bauüberprüfung gemacht. Mittlerweile konnten die Mieter wieder in die Wohnung, der untere Bereich wurde unterstellt.

Wann der Bau wieder fortgeführt werden kann, steht noch nicht fest. „Es muss ein Konzept vorgelegt werden“, weiß Novomestsky.

