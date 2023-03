Purkersdorfer Sopranistin präsentiert besondere Werke

Ein Konzert im Zeichen geflüchteter Komponistinnen und Komponisten steht im Rahmen der Klassik-Konzerte auf dem Programm. Termin ist am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr im BIZ Konzertsaal. Die Purkersdorfer Sopranistin Irene Spitzl widmet sich dabei Werken von Kurt Julian Weill, Hilde Loewe-Flatter, Hanns Eisler, Camilla Frydan und mehr. Begleitet wird Spitzl von Bariton Lukas Johan und Nana Masutani am Klavier.

Vor allem vor dem Nationalsozialismus flüchteten viele heimische Komponistinnen und Komponisten ins Ausland. Sie arbeiteten mit bekannten Größen wie etwa Berthold Brecht oder Raoul Aslan und setzten ihre Karriere teils international erfolgreich nach ihrer Flucht fort.

„Ich habe mich einige Zeit mit Georg Kreissler beschäftigt und wollte ihm einen Konzertabend widmen“, erklärt Spitzl, wie sie zu diesem Thema gekommen ist. Kreissler war österreichischer Komponist, Sänger und Dichter. Als die Nazis an die Macht kommen musste er mit seiner Familie, die jüdischer Herkunft war, fliehen. Flucht ist also nicht nur aktuell ein dominierendes Thema, auch Österreicher mussten einst flüchten. „Das Thema Flucht ist momentan in meinem Kopf drinnen. Ständig ist man diesem Thema ausgesetzt. Es ist eine Situation, die Menschen in der Geschichte immer wieder durchliefen“, so Spitzl. Gleichzeitig ist ihr Flucht nicht fremd, sie bekam in ihrer Schulzeit Schicksale der Menschen und ihre Geschichten mit, als sie einige Freundinnen fand, die im Bosnienkrieg ihre Heimat und Verwandte verloren hatten.

Sie begab sich nun auf Spurensuche und stöberte Musik auf, die durch den Zweiten Weltkrieg von der Bildfläche verschwanden. Spitzl wühlte sich durch Archive und fand auch einige Noten. „Bei Männern habe ich viel gefunden, bei Frauen musste ich länger suchen. Von Wiener Konservatoriums-Professor Wolfgang Dorsch bekam ich Unterstützung.“

Beim Konzert sollen nun nicht nur die Stücke musikalisch wiedergegeben werden, es sollen auch die Geschichten der geflüchteten Personen erzählt werden.

„Die Flucht hat sich ausgewirkt. Flucht ist nur der erste Teil, danach folgen weitere Schritte. Es kommt Melancholie und Wehmut nach der verlorenen Heimat auf. Ein ewiges Verlorensein droht, die Angst nie wieder nach Hause zu kommen“, beschreibt Spitzl.

Tickets gibt es im Rathaus und über https://shop.eventjet.at/stadtgemeinde-purkersdorf.

