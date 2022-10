„Blumenarten statt Zementgarten“: Demo in Pressbaum

„Infrastruktur vor Verkehrschaos“, „Blumenarten statt Zementgarten“ oder „Mehr Omamas im Apfelbaum statt Betonalbtraum“. Diese Sprüche und noch einige mehr zierten vergangenen Samstag die Schilder zahlreicher Demonstranten vor dem Pressbaumer Rathaus. Gemeinsam mit den Initiatorinnen Eva-Maria Prinz, Sabine Schwarz und Katja Bohländer gingen die Pressbaumerinnen und Pressbaumer auf die Straße, um gegen die Verbauung einzutreten und sich für mehr Grünflächen in der Stadtgemeinde einzusetzen.

„Wenn man Zuzug betreibt, sollte man auch darauf achten, Grünräume und Bäume zu erhalten.“

„Wir wollen Bewusstsein schaffen, damit etwas für die Jugend getan wird. Die Versiegelung hat Auswirkungen auf die nächste Generation, das wollen wir aufzeigen“, erklärt Andreas Geiser seine Teilnahme an der Demo. Das sind aber nicht seine einzigen Gründe. „Wir haben nur den Eindruck, dass wir von der Politik nicht gehört werden. Dabei sollte man aber mit der Bevölkerung darüber reden und ehrlich diskutieren.“

„Wenn man Zuzug betreibt, sollte man aber auch darauf achten, Grünräume und Bäume zu erhalten“, ist Demo-Teilnehmerin Elke Rakwetz überzeugt und stellt in den Raum: „Warum schafft man es in Wien, grüne Inseln zu schaffen, nur bei uns in Pressbaum wird alles zubetoniert?“

Rakwetz wohnt seit elf Jahren in Pressbaum, doch seitdem sei es „immer schlimmer geworden“. Enttäuscht ist sie in Sachen Naturschutz vor allem von den Grünen. „Wo sind die Grünen in der Stadt? Sie sollen arbeiten und sich nicht nur am Klimatag präsentieren“, spart die Pressbaumerin nicht an Kritik. Sie hätte auch schon einige Lösungen parat. „Man könnte an den Grünflächen am Straßenrand doch etwa Gemüse pflanzen.“

Auch Politiker waren vor Ort

Kritik, die sie direkt an die Grünen Politiker weitergeben konnte. Denn es waren nicht nur die Demonstranten vor Ort, sondern auch ÖVP-Vizebürgermeisterin Jutta Polzer, Vizebürgermeister Michael Sigmund (Grüne) sowie die Gemeinderäte Ingrid Burtscher, Rudolf Mlinar (beide Grüne), Günther Fahrner und Wolfgang Kalchhauser (beide Bürgerliste WIR!).

Auch die NÖN konfrontierte die Politiker mit der Kritik der Bürgerinnen und Bürger. „Wir arbeiten daran, möglichst flächensparend zu bauen. Mit der neuen Raumordnung konnten wir bereits einige Schritte diesbezüglich setzen. Die Stellplätze wurden etwa reduziert oder die Größe der zu versiegelnden Fläche eines Grundstücks verringert“, erklärt Sigmund. Polzer verweist, ebenso wie Sigmund, auf die Raumordnung. „Ich verstehe die Ängste der Bürgerinnen und Bürger und genau deswegen arbeiten wir an der Raumordnung und an der Infrastruktur.“

Ein Thema war auch der geplante Stadtpark hinter der Hansen-Villa. Die ursprünglichen Pläne wurden verworfen, da schlussendlich mehr Bäume gefällt werden müssten. „Warum hat man das nicht vorher gewusst?“, wollte die Mitorganisatorin der Demo, Sabine Schwarz, wissen. „Nach der Überprüfung wurde der Park geplant. Dabei ist aber herausgekommen, dass noch mehr Bäume gefällt werden müssten. Wir wussten das vorher nicht, weil sich das dann erst ergeben hat und wir Schritt für Schritt arbeiten.“

Auf Nachfrage von Schwarz, ob die Planung einfach schlecht war, sagt die Vizebürgermeisterin: „Man muss einen Schritt nach dem anderen setzen. Deswegen kann man keine Ergebnisse voraussagen.“

Auch WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser spart nicht mit Kritik. „Leider müssen die Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gehen, damit eine gewisse Lebensqualität erhalten bleibt.“ Er kritisiert vor allem die hohe Bautätigkeit und die fehlende Infrastruktur. „Es geht darum, dass die Infrastruktur fehlt, das fängt schon beim Kindergarten an. Hier geht es nur um Profitmaximierung. Solange aber die Infrastruktur nicht angepasst ist, darf man nicht weiter bauen lassen.“

Organisatorinnen sind zufrieden

Die Organisatorinnen sind mit dem Ergebnis der Demo durchwegs zufrieden. „Es ist viel besser gelaufen, als gedacht. Wir haben Aufmerksamkeit erweckt und auch die Politiker waren anwesend“, bilanziert Mitinitiatorin Eva-Maria Prinz. Als Erfolg sehen die Initiatorinnen auch die geplante Diskussionsveranstaltung für die Bevölkerung. Die Gemeinde lädt am 10. November um 19 Uhr ins Gasthaus Mayer nach Rekawinkel.

