Pressbaum beteiligt sich an Aktion „Pflück mi“

Entdeckt man bei einem Spaziergang ein gelbes Band um einen Baum, löst das bei den meisten vermutlich lediglich Fragezeichen aus. Doch damit geht eine neue Aktion einher: die Aktion „Pflück mi“. Obstbäume bieten nicht nur Früchte für Menschen, sondern sind auch wertvolle Lebensräume für Bienen. Doch viele Früchte können von ihren Besitzerinnen und Besitzern gar nicht abgeerntet werden. Damit die Früchte aber nicht verfaulen, werden sie mit einem gelben Band markiert und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Seit Kurzem beteiligt sich auch die Stadtgemeinde Pressbaum an der Aktion. „Von Seite der Stadtgemeinde findet derzeit eine Erhebung (Baumkataster) statt, welche gemeindeeigenen Bäume für die Aktion in Frage kommen. Ob sich auch private Grundbesitzer an der Aktion beteiligen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen“, erklärt Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner auf NÖN-Anfrage.

Jeder, der sich an der Aktion ebenfalls beteiligen möchte, kann dies ganz einfach tun. Das gelbe Band ist inklusive einem Info-Folder bei „Wir für Bienen“ unter office@wir-fuer-bienen.at erhältlich. Das Band inklusive dem Info-Folder in einem weiteren Schritt gut sichtbar am Baum befestigen. Außerdem können die Standorte der bereits markierten Bäume auf der Homepage der Initiative „Wir für Bienen“ eingetragen und in weiterer Folge aufgerufen werden.