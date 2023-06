Eklat bei Sitzung in Pressbaum: Opposition ist ausgezogen

Nach nur fünf Minuten war die Gemeinderatssitzung in Pressbaum auch schon wieder vorbei. Grund dafür: Die beiden eingebrachten Dringlichkeitsanträge von SPÖ und Bürgerliste WIR! wurden von der grün-schwarzen Mehrheit abgelehnt. Die Mandatare der Opposition haben daher beschlossen aus der Gemeinderatssitzung auszuziehen - die Beschlussfähigkeit war somit nicht mehr gegeben.

„Wir wollten damit ein Zeichen setzen. So geht es einfach nicht. Denn wir haben im Gemeinderat ausgemacht, dass allen Anträgen immer die Dringlichkeit zugesprochen wird und sie somit zumindest angehört und behandelt werden“, zeigt sich WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser verärgert.

WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser brachte einen Dringlichkeitsantrag ein, der abgelehnt wurde. Foto: NÖN

Im abgelehnten Antrag der Bürgerliste WIR! ging es um Auftragsvergaben in der Pkomm (Pressbaumer Kommunal Gmbh). Im Pkomm-GmbH-Ausschuss sei zur Sprache gekommen, dass laut einem Beschluss bei Leistungsvergaben an die Pkomm keine weiteren Vergleichsangebote notwendig seien. „Sollte dieser Beschluss bestehen, entspricht er keineswegs den fairen Richtlinien der österreichischen Auftragsvergabe und dient somit zur möglichen Verschwendung öffentlicher Gelder beziehungsweise zu möglichen Qualitätsminderungen“, heißt es im Antrag. Daher forderte die Bürgerliste, dass der Gemeinderat den Beschluss aufhebt und bei weiteren Auftragsvergaben mindestens drei Angebote eingeholt werden. „Gemäß eines freien Wettbewerbs, einer Gleichbehandlung aller Bieter und Bewerber an geeignete Unternehmer“, so der Antrag.

Auch der Antrag von SPÖ-Stadtrat Alfred Gruber schaffte es nicht auf die Tagesordnung. Foto: Pro Pressbaum SPÖ

Ebenfalls nicht auf die Tagesordnung schaffte es der Antrag der SPÖ. Darin forderte die SPÖ die Wassergebühr auf das gesetzlich vorgesehene Ausmaß zu verringern. Das Pressbaumer Wasser sei nämlich um 40 Prozent zu teuer. „Aufgrund einer Regelung aus dem Jahr 2015 wurden 2022 und 2023 alle berechneten oder festgesetzten Wasser- und Kanalgebühren um fast 20 Prozent erhöht. „Darunter auch die Wasserbezugsgrundgebühr ab 1. Juli 2022 auf 3,30 € und ab 1. Jänner 2023 auf 3,60 € pro Kubikmeter“, informiert die SPÖ. Da die Berechnung nicht nachvollziehbar gewesen sei, habe man eine Kontrollberechnung gemacht. „Mit dem Ergebnis, dass nach dem Wasserleitungsgesetz die Wasserbezugsgrundgebühr für 2022 nur 2,32 Euro und für 2023 nur 2,36 Euro betragen hätte“, so der Antrag. Die höhere Gebühr sei daher ein willkürliches Abzocken der Bevölkerung gewesen. „Wir haben daher beantragt, die zu viel kassierten Gebühren gutzuschreiben“, so die SPÖ. Weil ÖVP und Grüne die zu viel erhobenen Einnahmen nicht rückerstatten wolle sei der Antrag vermutlich abgelehnt worden. „Jetzt ist mit Klagen aus der Bevölkerung zu rechnen“, gibt die SPÖ zu bedenken.

Jutta Polzer, Josef Schmidl-Haberleitner und Ingrid Burtscher von ÖVP und Grünen, die die Koalitionsregierung bilden. Foto: Stadtgemeinde Pressbaum

„Wir sind für faire Wassergebühren“, betont die Koalitionsregierung von ÖVP und Grünen in einer Aussendung. Die Regierungsparteien zeigen sich verärgert, dass SPÖ und Bürgerliste WIR! durch den Auszug aus dem Gemeinderat Beschlüsse blockieren. „Entgegen der von der ÖVP und den Grünen beantragten und bereits beschlossenen Aussetzung der Indexerhöhung und der geforderten Auslotung nach Möglichkeiten zur Senkung von Wassergebühren, stellte die SPÖ den populistischen Antrag auf Ausstellung von Gutschriften“, so ÖVP und Grüne. Diese wären aber weder rechtlich noch finanziell gedeckt. Außerdem hätten SPÖ und WIR! diese Abstimmung mittels Dringlichkeitsanträgen erzwingen wollen - entgegen ihrer eigenen Forderungen diese in Ausschüssen zu behandeln.

Eine nächste Gemeinderatssitzung könnte schon in ein oder zwei Wochen stattfinden. Bei diesem Termin wäre dann auch eine einfache Mehrheit für die Beschlüsse zulässig.