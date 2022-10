Gablitz: Nachwuchs im Fokus der Gemeindeverantwortlichen

Sie hatten für Unruhe gesorgt, jene Aussagen, die in der letzten Woche in Purkersdorf an die Öffentlichkeit gelangten und den Bedarf nach einer neuen Volksschule in der Region thematisierten. Vorerst war davon bei der 15. Gemeinderatssitzung jedoch nichts zu merken, wiewohl es gleich von Beginn weg einmal mehr um die Jüngsten in der Marktgemeinde ging.

„Die kleinen Wünsche können schneller erfüllt werden, die großen, teuren werden wohl etwas länger brauchen.“

Nach mehreren Jahren konnte das Schülerparlament erstmals wieder abgehalten werden, und die Viertklassler der Volksschule präsentierten dem Gemeinderat souverän die von ihnen ausverhandelten Anliegen. Ganz oben auf der Wunschliste standen neue Farben für das Baumhaus am Spielplatz, ein neues Eingangstor für denselben, Verbesserungen am Skaterplatz und eine neue, „wildere“ Rutsche im Schwimmbad.

Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) würdigte das Engagement der Schülerinnen und Schüler und versprach rasches Handeln vonseiten der Marktgemeinde. Wobei: „Die kleinen Wünsche können schneller erfüllt werden, die großen, teuren werden wohl etwas länger brauchen.“

Im Anschluss daran standen die Vorbereitungen für die bevorstehende Bundespräsidentenwahl auf der Tagesordnung, wobei die extrem hohe Zahl an Wahlkartenanträgen thematisiert wurde. Gemeinderat Gottfried Lamers (Grüne) regte an, besonders auf die Schließung der Wahllokale um 15 Uhr hinzuweisen.

Das Thema Zivilschutzaktivitäten betreffend, stellte Cech fest, dass ein Krisenteam aus Gemeinderäten und Mitarbeitern der Gemeinde gebildet werde und einmal jährlich Schulungen durch den Zivilschutzverband durchgeführt werden würden, dass Funkgeräte angeschafft wurden, dass die Gemeinde gut vorbereitet sei und im Fall der Fälle das notstromversorgte Gemeindeamt die Einsatzzentrale wäre.

Eine Antwort auf den Vorstoß von Purkersdorf

Danach ging Bürgermeister Cech auf die alles dominierende Schulproblematik ein und erklärte, dass sich für Gablitz die Frage nach einer neuen Volksschule aktuell nicht stelle. Auch das Land sehe derzeit keinen Bedarf, die Infrastruktur passe, weswegen es auch keine Förderung gebe.

„Es ist jetzt keine Entscheidung zu treffen. Wir müssen uns ansehen, wie groß der Zuzug in den nächsten Jahren sein wird und entsprechend handeln.“

ÖVP und Grüne lieferten sich Schlagabtausch

Unstimmigkeiten gab es bezüglich der Anschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsmessgerätes. Besonders die Grüne Liste fand dies nicht sinnvoll. Ebenfalls gegensätzliche Ansichten gab es bei der Vergabe der Generalplanerleistung für die Erneuerung der Heizung in der Volksschule. Gemeinderätin Regina Wörgötter (Grüne) regte an, Wärmedämmungsmaßnahmen schon vor der Planung durchzuführen, damit die Heizung nicht überdimensioniert werde.

Der geschäftsführende Gemeinderat und Vorsitzende des zuständigen Ausschusses Klaus Frischmann (ÖVP) entgegnete, dass dies keine Unterschiede bei der Heizungsanlage machen würde. Wörgötter und Lamers plädierten für zwei Planungsvarianten, einmal mit und einmal ohne Dämmung.

Weitere Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen ÖVP und Grünen, brachte die Abstimmung über die Vergabe der Generalplanerleistungen für die Erweiterung der Kläranlage. Von den Grünen wurden die Gesamtkosten in Höhe von über vier Millionen Euro kritisiert. Bürgermeister Cech entgegnete, dass ein Neubau oder eine Einleitung nach Wien nicht möglich gewesen wären. Letzte Differenzen gab es schließlich bei der Auflösung des Pachtvertrages eines gemeindeeigenen Grundstücks an der westlichen Ortseinfahrt. Die Grünen plädierten für eine optisch ansprechendere Gestaltung.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.