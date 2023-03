Harmonie bei Tullnerbachs Mandataren

Einigkeit herrschte bei den Tullnerbacher Mandataren in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Behandelt wurde etwa eine Änderung hinsichtlich Lawieserstraße und Knabstraße. Beide Straßen waren bisher Landesstraßen, in vergangener Sitzung wurde dies aber geändert. Die Gemeinderäte beschlossen einstimmig die Übernahme der Lawieser- und Knabstraße ins öffentliche Gut, das heißt, die Straßen sind nun in Besitz und damit auch Zuständigkeit der Gemeinde Tullnerbach.

Außerdem behandelten die Mandatare die Auftragsvergabe für die Planung einer zusätzlichen Wasserleitung ins Irenental. Aktuell werden die Bewohnerinnen und Bewohner im Irenental vom Hochbehälter Wilhelmshöhe versorgt. Um diesen sowie dessen Pumpen zu entlasten, soll eine zusätzlich Leitung von Untertullnerbach kommend bis zum Kloster am Ortsbeginn von Irenental errichtet werden. Auch Stromkosten können dadurch in weiterer Folge eingespart werden, da die Versorgung zum Teil mit natürlichem Wasserdruck erfolgt und dadurch die Pumpen aussetzen können. Für die Planung, Ausschreibung, Bauaufsicht und Kollaudierung beauftragte der Gemeinderat das Büro DI Kraner ZT GmbH zu einem Preis von rund 47.370 Euro.

10.000 Euro für Jugendarbeit

Auch die Jugendarbeit war Thema im Gemeinderat. Es hat bereits ein Gespräch zwischen dem Jugendverein Respect und der Stadtgemeinde Purkersdorf gegeben. Ein Konzept wurde bereits erstellt. Um die Planung voranzutreiben und bis Sommer beziehungsweise Herbst 2023 abschließen zu können, beschlossen die Mandataren ein Budget in der Höhe von 10.000 Euro.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.