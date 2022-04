SPÖ-Mandatar Richter zurückgetreten, Mangst neu angelobt

Werbung

Nachdem es vor rund einem Monat in der ÖVP-Fraktion einen Wechsel im Gemeinderat gegeben hatte – Franz Strnad hat sein Mandat wegen Umzugs zurückgelegt, Sandra Matocha folgte nach (die NÖN berichtete) – gab es in vergangener Sitzung nun auch in der SPÖ-Fraktion eine Neuerung. Michael Richter ist aus privaten Gründen zurückgetreten, neu im Gemeinderat ist Elisabeth Mangst.

„Aufgrund der Termine, die immer mehr werden, habe ich mich dazu entschlossen, als Gemeinderat zurückzutreten“, erklärt Richter im NÖN-Gespräch. Er war seit 2015 als Mandatar tätig. Er wird sich in Zukunft weiterhin und verstärkt für die Aktion „food for life – Rettet die Lebensmittel“ der SPÖ Mauerbach einsetzen. Auch seiner Tätigkeit beim ASBÖ Wien wird er nach wie vor nachgehen. Mangst war bereits vor vielen Jahren als Mandatarin für die SPÖ im Gemeinderat. „Ich bin dann nach Wien gezogen und vor einigen Jahren wieder zurück nach Mauerbach. Jetzt schließt sich der Kreis und ich bin wieder hier“, lacht sie.

Sie wird die SPÖ künftig im Kultur- und Sozialausschuss vertreten. Eines ihrer Ziele ist etwa die Gründung einer Kindertheatergruppe. Christine Pennauer wechselt in den Prüfungsausschuss, Wolfgang Beran in den Umweltausschuss (beide SPÖ).

Sandra Matocha, die für die ÖVP vergangene Woche ihre erste Gemeinderatssitzung bestritt, wird künftig im Infrastruktur- und Bauausschuss vertreten sein.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.