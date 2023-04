Beschluss zur Rettung wurde vertagt

Eigentlich hätte in der letzten Gemeinderatssitzung der Grundsatzbeschluss für das Rote Kreuz gefasst werden sollen. Wie berichtet soll ein Stützpunkt des Roten Kreuzes bei der Feuerwehr entstehen. Allerdings wurde dieser Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung verschoben.

SPÖ-Stadtrat Alfred Gruber meinte, dass man auch noch andere Rettungsorganisationen fragen sollte, ob sie sich einen Standort in Pressbaum vorstellen können. „Ich will mich nicht gegen das Rote Kreuz stellen, aber man sollte nicht nur mit denen reden“, so Gruber, der betont, prinzipiell nichts gegen einen Rot-Kreuz-Stützpunkt zu haben. ÖVP-Bürgermeister Jsoef Schmidl-Haberleitner meint, dass ein Rot-Kreuz-Standort für Pressbaum „goldwert“ wäre. „Wir haben ja auch schon die Rot-Kreuz-Tafel bei uns. Durch einen neuen Stützpunkt könnten wir alles adäquat unterbringen. Außerdem wäre es gut, wenn wir neben Feuerwehr und Polizei auch das Rote Kreuz hier haben“, so Schmidl-Haberleitner.

Beschlossen wurde allerdings, dass bis zur nächsten Sitzung am 18. April noch andere Rettungsorganisationen befragt werden sollen und dann eine Entscheidung getroffen wird.

Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Wolfgang Uhrmann betont, dass er drei Wünsche an den neuen Stützpunkt hätte - ein Katastrophenhilfslager, den Ausbau der Team Österreich Tafel, damit auch Tiefkühl-Produkte gelagert werden können sowie Räumlichkeiten für die Gesundheits- und Krankensozialen Dienste.

Dass der Grundsatzbeschluss verschoben wurde, nimmt Uhrmann zu Kenntnis. „Uns ist ein gutes Einvernehmen mit der Stadtgemeinde wichtig. Und uns ist wichtig, dass bei diesem Projekt alle mit im Boot sind“, so Uhrmann. Der Bezirksstellenleiter fügt hinzu, dass man gemeinsam an einen Strang für den neuen Stützpunkt ziehen sollte.

Die Kosten für den neuen Stützpunkt werden grundsätzlich von Rettungsorganisation und Stadtgemeinde getragen, die Gemeinde stellt den Grund an die Rettungsorganisation im Zuge des Baurechts zur Verfügung.

