Kein Konzept? Weiter Verkehrs-Diskussion um Gablitzer Ortszentrum

Es ist ein bisschen wie bei „Und täglich grüßt das Murmeltier“, die Diskussion um das Verkehrskonzept für das neue Gablitzer Ortszentrum.

Egal wie die Akteure verändernd in das Geschehen eingreifen, wie viele Diskussionen auch stattfinden, spätestens am Tag danach beginnt alles wieder von vorne, als wäre nichts geschehen. Und das Ziel, zu einer Lösung zu kommen, mit der alle leben können, endet immer wieder mit einer – verbalen – Ohrfeige.

Eine solche würde zumindest die Grüne Liste Gablitz gerne anbringen, die nach einem „Erweiterten Mobilitäts- und Sozialausschuss“ zum Gablitzer Verkehrskonzept kein gutes Haar an ÖVP-Bürgermeister Michael Cech und dem zuständigen SPÖ-Gemeinderat Marcus Richter lässt.

„Einen ‚Erweiterten Ausschuss‘ gibt es in der Gemeindeordnung gar nicht, da fehlt jede Rechtsgrundlage.“ Florian Ladenstein

„Grundsätzlich geht es hier um zwei Sachen, die zu kritisieren sind: die Vorgangsweise und der Inhalt“, kann Florian Ladenstein, geschäftsführender Gemeinderat, nur schwer an sich halten. „Einen ‚Erweiterten Ausschuss‘ gibt es in der Gemeindeordnung gar nicht, da fehlt jede Rechtsgrundlage. Eine Abstimmung zu Sitzungsbeginn, Ausschussfremde zuzulassen, reicht nicht aus. Die dann stattgefundene Diskussion war nur pro forma, eine seriöse Auseinandersetzung wollte man gar nicht. Im Vorfeld gab es keine schriftlichen Unterlagen, im Ausschuss selbst kam dann aber plötzlich ein vom Bürgermeister verfasstes Papier. Er hat im stillen Kämmerchen etwas ausgehandelt und der hinzugezogene Verkehrsplaner des Landes hat das noch rasch mit einem ‚Super!‘ abgesegnet. Schließlich wurde etwas von ÖVP und SPÖ abgenickt, ohne verbindliches Schriftliches in der Hand zu haben. Es wurde, wie gesagt, nur mündlich Besprochenes beschlossen. Was nun in den Gemeinderat kommen soll, ist uns ein Rätsel.“

Flexibel bleiben und auf Neues reagieren

Einer der Kritisierten, Gemeinderat Marcus Richter, versucht dagegen zu deeskalieren: „Ich bin im Prinzip schon zufrieden. Nach zwei Konzepten hatten wir jetzt die Begutachtung und immer kommen die selben Ergebnisse heraus. Die Richtigkeit der Planungen ist also schon dreifach bestätigt. So bleiben etwa die beiden Einfahrtsstraßen zweispurig und es kommen auch Einbahnen. Die neuen Wohnungen werden ja frühestens 2024 gebaut. Wir müssen dann auch schauen, wie viele Wohnungen wirklich kommen. Bis jetzt haben wir ja nur ein grobes Konstrukt, und die Details zeigt uns erst die Praxis. Man kann jederzeit etwas ändern, das ist keine Schwierigkeit, und nichts ist in Stein gemeißelt.“

Auch mit dem Inhalt des Konzeptes zeigt sich Richter zufrieden: „Mit der Begegnungszone werden die Fußgänger bevorzugt, eventuell kommt auch noch mehr Grün. Die 1.000 bis 1.800 Autos pro Tag im Ortszentrum sind verträglich, die Lebensqualität bleibt erhalten. Darüber hinaus wird beim ‚Betreuten Wohnen‘ kaum jemand ein Auto haben und es gibt immer mehr Home Office, Anrufsammeltaxis und Carsharing. Ich gehe also davon aus, dass sich die Verkehrszahlen noch reduzieren werden.“

Bürgermeister Cech sieht breite Mehrheit hinter sich

Dieser positiven Meinung schließt sich auch der von den Grünen heftig kritisierte Bürgermeister Michael Cech an: „Wir wollten ein lebenswertes, verkehrsberuhigtes Zentrum in Gablitz. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Verkehrskonzept uns das jetzt bringt. Das ist der große Wurf. Es haben auch alle zugestimmt, außer den Grünen.“

Diese sehen auch bei den inhaltlichen Vorschlägen grobe Mängel. „Bei den Zuständigen ist einfach zu wenig Know-how vorhanden“, sieht Ladenstein den Gegenpart kritisch. „Die Gehsteigbreiten passen nicht, die Radwege sind zu schmal oder nicht vorhanden. Auch die ‚Kiss-and-Go‘-Zone hat die Probleme nicht gelöst. Dies könnte nur eine Schulstraße mit einer zeitweisen völligen Sperre der Ferdinand-Ebner-Gasse. Man muss so ehrlich sein und sagen, dass durch die Wohnungen mehr Verkehr entstehen wird. Einige Hundert Autos mehr pro Tag im Zentrum ist für die Menschen nicht lustig. Die Begegnungszone wird dies nicht ausgleichen.“

Ob die Zeitschleife, wie im eingangs erwähnten Film, schließlich auch in Gablitz überwunden wird, zeigen die nächsten politischen Entscheidungen.

