Die Gemeinde hat für das bevorstehende neue Haushaltsjahr kein beschlossenes Budget. Am vergangenen Donnerstag war der Budgetbeschluss für 2021 auf der Tagesordnung gestanden. Die Opposition stimmte einstimmig gegen den Voranschlag. Auf ihre knappe Mandatsmehrheit konnte die ÖVP rund um Bürgermeisterin Claudia Bock in der Sitzung nicht bauen, da ein ÖVP-Sessel wegen Krankenstandes leer geblieben war. Die Konsequenzen sind weitreichend: „Die Gemeinde kann ab sofort nur ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Bock. Die laufenden Beiträge werden gezahlt. „Die Gehälter sind ebenfalls sicher“, betont die Ortschefin.

Zwei Gründe waren für die Opposition ausschlaggebend, dem vorgeschlagenen Budget nicht zuzustimmen. „Einerseits wiederholte, außerplanmäßige Ausgaben seitens Bürgermeisterin Bock, welche weder im Budget zu finden noch per Beschluss gerechtfertigt waren. Andererseits fand sich im Budget kein Hinweis darauf, wie mittelfristig budgetär geplant werden soll“, begründet etwa Michael Schinwald von den Grünen die Entscheidung.

Ein mittelfristiger Finanzplan fehlt auch der Bürgerliste Aktives Wolfsgraben im Budget. „Im mittelfristigen Finanzplan sollten die Projekte der nächsten fünf Jahre aufscheinen. Dieser ist in Wolfsgraben allerdings leer“, sagt Alfred Apl von der Bürgerliste und setzt fort: „Die Gemeinde Wolfsgraben hat auch in den nächsten Jahren – trotz Corona – Vorhaben, wie Ortszentrum oder Radweg. Genau das sollte im Finanzplan enthalten sein.“

Dennoch kann die Gemeinde nicht gestalten, da es etwa keine neuen Auftragsvergaben gibt. Das bedeutet, dass alle Projekte stehen. Im Konkreten ist die Verstärkung der Wasserversorgung durch die Ablehnung des Budgets gestoppt. „Dieses Infrastrukturprojekt steht.“ Wann das Budget 2021 schließlich beschlossen wird und die Arbeit der Gemeinde über den notwendigen Rahmen hinaus wieder aufgenommen werden kann, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest. „Es gibt dafür noch keinen Zeitplan, derzeit sind wir mit der Massentestung voll ausgelastet“, berichtete Bock am Wochenende.

Eines der wichtigsten Projekte, die ausständig sind, weil es derzeit keine Kostenschätzung dafür gibt, ist die Radwegverlängerung. Der neue Radweg würde von der Liesinger Straße bis zur Wehrer Straße verlaufen. „Ich hoffe, dass es gelingt, den Radweg noch in den Nachtragsvoranschlag 2021 aufzunehmen.“ Aber nur mit einer Kostenschätzung.

Auch das in Planung befindliche neue Gemeindeamt mit dem Namen „Dorfzentrum“ stand nicht im Budgetentwurf 2021. Es liegen der Gemeinde hier mehrere Bauvarianten vor. Welche Variante zur Umsetzung kommt, ist derzeit noch fraglich. Die Bürgermeisterin sieht die Gemeinde bis 2023 nicht in der Lage, den Neubau umzusetzen. Auch auf die Aufnahme der Projekte in den mittelfristigen Finanzplan müssten definitiv noch die weiteren Finanzierungsschritte abgewartet werden. „Wir haben für die Finanzierung des Jahres 2021 genau geprüft, was möglich ist. Wir haben uns an die Vorgaben gehalten“, kann Bock die Kritik der Opposition nicht nachvollziehen. „Derzeit ist die finanzielle Situation angespannt. Es sind keine großen Sprünge möglich“, beteuert die Ortschefin. Selbst die zuständige Stelle am Land NÖ habe der Gemeindeverwaltung empfohlen, tunlichst sparsam zu sein und deshalb keine großen Projekte einzuplanen. „Bevor ein Vorhaben in das Budget aufgenommen wird, bedarf es einer realistischen Kostenschätzung“, betonte Bock.