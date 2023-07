Kein Geld für Pressbaumer Kommunal GmbH

Jedes Jahr bekommt die Pressbaumer Kommunal GmbH (Pkomm) einen Gesellschafterzuschuss in Höhe von 100.000 Euro. Laut ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner dient dieser Betrag für die Rückzahlung eines Darlehens für die Badsanierung. Eine mehrheitliche Zustimmung gab es für diese Summe kürzlich im Gemeinderat.

Abgelehnt wurde allerdings eine Sonderzuweisung in Höhe von 150.000 Euro. Laut Schreiben der Pkomm ist diese Summe notwendig, um den laufenden Betrieb des Strandbades aufrecht zu erhalten. Erbost darüber zeigte sich der zuständige Ausschussvorsitzende Günter Fahrner von der Bürgerliste „WIR!“, der aber auch den Antrag dafür einbrachte. „Woher soll man jetzt schon wissen, was uns das Bad kostet. Die hellseherischen Fähigkeiten der Pkomm sind gigantisch. Das ist eine Farce“, so Fahrner, der auch hinzufügt: „Ich habe gedacht, die Pkomm nimmt der Gemeinde wirtschaftlich was ab.“

Der Bürgermeister betonte: „Wenn wir ein Bad wollen, dann müssen wir zahlen.“ Laut Fahrner sei es „zu billig“, diese Angelegenheit nur aufs Bad runterzubrechen.

Laut Pkomm-Geschäftsführer Florian Kleinhagauer sei es für die Liquidität der Pkomm kein Problem, dass der Beschluss jetzt nicht gefasst wurde. Man werde in der nächsten Sitzung im September die Bad-Bilanz zur Beschlussfassung vorlegen.