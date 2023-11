Pkomm: Bad-Zahlung wurde vertagt

Mit großer Spannung wurde der Tagesordnungspunkt Nummer neun „Pkomm - Zahlung Bad“ erwartet - doch die Aufregung war rasch dahin. Denn der Punkt wurde abgesetzt. „Der Tagesordnungspunkt wurde verschoben, da es notwendig ist, die Badabrechnung 2023 vorliegen zu haben, um auf Basis aktueller Zahlen eine Entscheidung zu treffen“, informiert dazu ÖVP-Vizebürgermeisterin Juttag Polzer. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung sollte die Abrechnung vorliegen und werde dann wieder auf die Tagesordnung genommen.

Wie berichtet war die Pkomm (Pressbaumer Kommunal GmbH) heuer bereits mehrmals Thema in der Gemeinderatssitzung. Bereits im März verlangte die Pro Pressbaum SPÖ mittels Dringlichkeitsantrag die Auflösung des gemeindeeigenen Unternehmens. Ein Arbeitskreis mit Vertretern sämtlicher Parteien wurde eingerichtet. Noch heuer soll ein geeigneter Wirtschafts- und Steuerprüfer beauftragt werden, der den Ist-Zustand der Pkomm analysiert und die Sinnhaftigkeit der einzelnen Geschäftszweige bewertet. Die Opposition - allen voran die Pro Pressbaum SPÖ sowie die Bürgerliste WIR! - betonte bereits in mehreren Gemeinderatssitzungen keine Zuschüsse an die Pkomm mehr zu unterstützen.