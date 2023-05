Projektgruppe für die Kulturvernetzung in Pressbaum

Erneut auf der Tagesordnung stand das Thema Kulturvernetzung. Einstimmig beschlossen wurde, dass zu diesem Thema eine Projektgruppe gegründet wird. Aus jeder Partei wird ein Mitglied vertreten sein.

„Wir werden zuerst einmal alle bestehende Applikationen, die wir haben und nutzen, wie Gem2go oder auch die Gemeinde-Webseite, analysieren und uns im Detail anschauen“, teilt Bürgerliste WIR!-Gemeinderat und Kulturausschuss-Vorsitzender Manfred Woletz mit. Ziel sei es, dass man das Thema in einer Gemeinderatssitzung im Herbst behandelt.

Evaluiert werden soll auch die Cities-App, die in der vorletzten Sitzung den Gemeinderatsmitgliedern präsentiert wurde. Woletz ist es ein Anliegen, auch gemeindeübergreifend zu agieren und ein gemeinsames Logo beispielsweise für Veranstaltungen im Wienerwald zu kreieren.

„Alle Veranstalter in der Region sollen dann mit diesem Logo arbeiten. Ein gemeinsames Auftreten wäre von Vorteil, und ist unser Ziel, denn derzeit macht jeder sein eigenes Ding“, so Woletz, der sich vorstellen könnte, im kommenden Jahr mit dem Projekt in die Umsetzung zu gehen.

