Budget für Neubau fixiert

Nachtbus fährt weiter

Die Nachtbusverbindung zwischen Wien Hütteldorf und Wolfsgraben bleibt weiter bestehen. In seiner vergangenen Sitzung hat der Gemeinderat Wolfsgraben die Fortsetzung des Nachtbusses beschlossen. Die Abfahrtszeiten bleiben unverändert. Abfahrt vom Bahnhof Hütteldorf in den Nächten von Freitag auf Samstag und auf Sonntag sowie Feiertag ist 2 Uhr und 3.30 Uhr. Diesen Bus gibt es für alle Nachtschwärmer, die von Wien aus nach Wolfsgraben fahren möchten. Ziel ist eine umweltschonende verkehrsmäßige Anbindung Wolfgrabens an Wien durch das öffentliche Verkehrsmittel in den Nachtstunden.

Mobile Webseite

Das Redesign hat die mobilen Endgeräte, wie das Handy, im Fokus. Der Besuch der Gemeindehomepage soll auf Mobiltelefon und Tablet korrekt und übersichtlich darstellbar sein. „Im Moment sind noch keine inhaltlichen Änderungen vereinbart. Hierzu gibt es laufend Gespräche“, sagt der Vizebürgermeister. Vorrangig steht Gem2Go im Fokus. „Es ist der Gemeindeführung wichtig, das alle Informationen auch mit mobilen Geräten korrekt angezeigt werden.

Die Mandatare des Wolfgrabener Gemeinderates haben für die Sanierung der Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses ein Budget in der Höhe von 127.000 Euro beschlossen.

Mit diesen Mitteln wird ein Raum für die Feuerwehrjugend errichtet. Der Estrich in der alten Fahrzeughalle wird erneuert. Weiters werden die Mittel für die Adaptierung der Räume für den Atemschutz und die Schutzanzüge verwendet. „Gerade der Atemschutz ist de facto die Lebensversicherung der Mitglieder der Feuerwehr und daher muss besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit umfassender Reparaturen und Wartungsarbeiten in sauberer und vor allem in technisch umfangreich ausgestatteter Umgebung möglich sein“, betont Vizebürgermeister Christian Lautner.

Da das Feuerwehrgebäude auch als öffentliches Gebäude fungiert, werden eine Sicherheitsbeleuchtung und Fluchttüren installiert. „Umfangreiche Anforderungen an die Sicherheit sind einzuhalten“, begründet Lautner.

Mit dem Baubeginn des Kindergartens wird im Frühjahr 2024 gerechnet. „Unser Ziel ist es, im Herbst 2024 die fünfte Gruppe ihrer Bestimmung zu übergeben. Der Gemeindeführung ist es wichtig, nach Maßgabe unserer Möglichkeiten und den finanziellen Mitteln, die Betreuung der Kinder unserer Zukunft, ab Herbst auch schon Kinder ab zwei Jahren, einen Betreuungsplatz anzubieten“, erläutert der Vizebürgermeister. Im Zuge des Neubaus der 5. Gruppe wird das Gebäude der Gruppen 1 bis 3 generalsaniert und auf die, seit dem Bau geänderten Bedingungen, angepasst.

Mit dem Bau des Gemeindeamtes kann begonnen werden, wenn vom Land die Fördermittel für den Wohnbau zugezählt werden.

Für den Kindergarten und das neue Gemeindeamt hat der Gemeinderat jeweils ein Darlehen beschlossen. Beide sind mit jeweils einer Million Euro dotiert.