Viel Diskussion gab es in jüngster Gemeinderatssitzung einmal mehr um den Bahnhofsumbau Unter Purkersdorf sowie den damit verbundenen Planungsvertrag, der abermals zur Abstimmung stand. In der Kritik stand vor allem die Einbindung der Planungsgruppe sowie die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen.

Bahnhof Unterpurkersdorf Park & Ride-Vertrag sorgt für Wirbel

Melanie Baumgartner Miteinander reden hilft

„Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ) hat uns zugesagt, dass die Planungsgruppe dieses Mal miteinbezogen wird. Das ist aber wieder nicht geschehen. Bernd Wiltschek (SPÖ), der die Planungsgruppe mit Sabina Kellner (Grüne) leitet, war bei den Gesprächen zwar dabei, Sabina Kellner aber nicht“, äußert Gerald Pistracher von den NEOS seine Kritik an der Vorgangsweise und fügt hinzu: „Das trägt nicht zur Vertrauensbildung und Transparenz bei.“

Zustimmung erhält er von Mandataren der NEOS und der Grünen-Fraktion. „Es geht hier in erster Linie um die Vorgangsweise, nicht um den Vertrag selbst“, meint Susanne Klinser von den Grünen.

Grundsätzlich sei der Planungsvertrag im Rechtssausschuss besprochen worden, allerdings seien danach noch Änderungen durchgeführt worden. SPÖ-Vizebürgermeister Viktor Weinzinger, aber auch ÖVP-Gemeinderat Christoph Ritter erklären unisono, dass das lediglich Änderungen seien, die im Ausschuss besprochen und anschließend den ÖBB übermittelt wurden.

Baum: „Wesentlicher Fortschritt“

Stadtrat Josef Baum (Liste Baum und Grüne), der im Vorfeld sehr viel Kritik an dem Planungsvertrag übte, äußerte sich in vergangener Gemeinderatssitzung durchwegs positiv darüber. „Das ist jetzt ein wesentlicher Fortschritt, verglichen mit Juni. Gewisse Dinge sind noch offen beziehungsweise nicht im Vertrag enthalten, ich gehe aber davon aus, dass das in der Planung noch berücksichtigt wird“, so Baum.

Dennoch ist er der Meinung, dass die Bevölkerung viel mehr einbezogen gehört. „Hier hat die Gemeinde komplett versagt. Ich hoffe aber, dass die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die über 1.000 Unterschriften in der Planung berücksichtigt werden. Falls das missachtet wird, gehe ich davon aus, dass es Konsequenzen geben wird. Ich denke aber, dass der Bürgermeister auf die Bürger hört“, sagt der Stadtrat.

ÖVP-Gemeinderat Thomas Kasper macht darauf aufmerksam, dass man zwischen Planungsvertrag und Planung selbst unterscheiden müsse. „Wichtig ist, dass wir diesen acht Seiten nicht zu viel Gewicht schenken. Inhaltlich ist hier nicht viel drinnen. Das Inhaltliche passiert jetzt – mit der Planung erarbeiten wir Inhalte.“ Zudem betont er das gute Klima und die gute Zusammenarbeit innerhalb der Planungsgruppe. „Es herrschte eine gute Stimmung. Wir werden uns jetzt zusammensetzen und uns dort gemeinsam inhaltlich mit der Planung auseinandersetzen“, so Kasper.

Nach langer Diskussion stand die Planungsvereinbarung für die Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlage sowie für den Vorplatzbereich am Bahnhofsareal Unter Purkersdorf, zum Beschluss. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Sechs Mandatare enthielten sich.