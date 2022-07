Wolfsgraben: Mit Bausteinen zu Sonnenstrom

Werbung

In seiner letzten Sitzung vor dem Sommer fasste der Gemeinderat wieder einige Beschlüsse. Die Gemeinde möchte unter anderem eine Photovoltaikanlage errichten.

Auf den Dächern von Kindergarten und Feuerwehr soll in Zukunft Sonnenenergie in elektrischen Strom umgewandelt werden. Möglich soll dies eine Photovoltaikanlage machen. Für das Dach des Kindergartengebäudes sind das bis zu 21 Kilowatt Spitzenleistung, für jenes der Freiwilligen Feuerwehr bis zu 36 Kilowatt Spitzenleistung.

Bürgerbeteiligungsmodell finanziert Anlage

Nach der Prüfung von drei Angeboten vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag das Projekt. Die Kosten liegen bei ca. 60.000 Euro. Davon sollen rund 10.000 Euro durch den Bund gedeckt werden. Der nächste Fördercall des Bundes findet im August beim Ministerium statt, anschließend muss innerhalb von sechs Monaten die Fertigstellung der Anlage erfolgen.

„Wie wird die Anlage finanziert?“, fragte Gemeinderat Alfred Apl (Liste Aktives Wolfsgraben) in einer Wortmeldung während der Sitzung. „Mit einem Bürgerbeteiligungsmodell.“ Das Bürgerbeteiligungsmodell soll laut geschäftsführendem Gemeinderat Michael Schinwald (Grüne) im kommenden September vom Gemeinderat beschlossen werden.

Das Prinzip des angedachten Finanzierungsmodells: Es werden Bausteine an Bürger aus Wolfsgraben ausgegeben. „Die Erfahrung aus erfolgreichen Projekten lehrt, dass diese Bausteine rasch vergriffen sind“, betonte Schinwald.

Der Liste Aktives Wolfsgraben stieß jedoch sauer auf, dass die Vergabe der Photovoltaikanlage in zeitlicher Reihenfolge vor dem Beschluss des Bürgerbeteiligungsmodells – im September – erfolgt. Gegen den Beschluss zur Auftragsvergabe der PV-Anlage stimmten drei Mandatare der Liste Aktives Wolfsgraben. Ein Mandatar enthielt sich. ÖVP und Grüne nahmen den Beschluss mehrheitlich an.

Planung des neuen Amtsgebäudes beginnt

Per Dringlichkeitsantrag wurde die Detailplanung des künftigen Amtsgebäudes an der Hauptstraße 54/56 in die Tagesordnung aufgenommen. Der Grund: Die Detailplanung musste beauftragt werden. „Die Detailplanung ist die Grundlage für die Finanzierungsgespräche mit dem Land NÖ“, sagte Bürgermeisterin Claudia Bock.

