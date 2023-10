Gablitzer Parteien votieren für Klimaneutralität

Auch nach der Gemeinderatssitzung waren sich alle einig. Die wichtigsten Entscheidungen, die in der letzten Sitzung des Gemeindeparlaments getroffen wurden, waren jene, die Gablitz einen Schritt näher in Richtung Energiewende und Klimaneutralität bringen sollen. So gab es ein einstimmiges Votum aller Parteien bei der Frage der Erweiterung der Photovoltaikanlage mit Pufferbatterie für die Black-Out-Sicherheit auf dem Dach des Gemeindeamtes. Zum gleichen Themenbereich zählte auch die Gründung der Erneuerbaren Energiegemeinschaft. „Diese liegt mir – zusammen mit den Unterstützungen für die Bedürftigen in Gablitz – besonders am Herzen“, so Bürgermeister Michael Cech (ÖVP).

Auch Gemeinderat Norbert Sillhengst (NEOS) begrüßt diesen Weg: „Im Sinne der Nachhaltigkeit und auch weil die Gemeinde Gablitz schnellstmöglich klimaneutral werden möchte, ist die Erweiterung der PV-Anlage auf dem Gemeindeamt ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“ Darüber hinaus unterstützt er besonders – „als vierfacher Vater“ – die Erweiterung des Kindergartens und die damit verbundene Vergabe der Bauarbeiten aufgrund des Zuzugs von vielen jungen Familien. Auch die zukünftige Möglichkeit, dass schon Zweijährige den Kindergarten besuchen können, machte hier ein Handeln nötig. Geschäftsführender Gemeinderat Marcus Richter (SPÖ), für den die Erweiterung der Photovoltaikanlage ebenfalls ein wichtiges Thema ist, begrüßt auch die gemeinsamen Anstrengungen bezüglich der Veranstaltungen für Gablitz: „Auf die Kulturreihen mit Konzerten in der Weihnachtszeit freuen wir uns alle.“

Grüne enthielten sich bei Budget

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war der Beschluss des Nachtragsvoranschlages 2023, bei dem sich die Grünen enthielten. „Das Budget ist die Basis all unserer Projekte in Gablitz, darum ist es auch schön, dass alle Fraktionen außer den Grünen dem Voranschlag zugestimmt haben“, so Bürgermeister Cech. Weitere einstimmige Abstimmungsergebnisse gab es zum Projekt Evolutionsweg, zur neuen LED-Beleuchtung der Gablitzer Christbäume, zur Vergabe der Brückenneubauten, Sanierungen und dem Radweg Zentrum, zum erhöhten Heizkostenzuschuss oder zur Herstellung neuer Urnengräber.

Wie immer bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause fand ein ausgedehntes Projekt mit vielen Beteiligten sein würdiges Ende. Die Rede ist vom Schülerparlament, im Rahmen dessen die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Volksschule Gablitz – zusammen mit den Klassenlehrerinnen, Projektleiter Mustafa Aksit und Direktorin Karin Sampl – ihre Wünsche und Anregungen bei den Gemeindeverantwortlichen deponieren konnten. Diese werden nun in den Ausschüssen auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und – so machbar – realisiert. Norbert Sillhengst hebt in diesem Zusammenhang die „tolle Präsentation“ hervor: „Es ist wichtig, den Kindern einen Anreiz zu geben, sich zu engagieren. Sie lernen, dass man sich einbringen muss, um etwas zu erreichen.“ Auch Cech und Richter loben Stimmung und Projektideen, wiewohl Marcus Richter auch anmerkt, dass die Wünsche realistisch bleiben müssten und nicht alles möglich ist.

Keine Mehrheit für Dringlichkeitsanträge von Grünen

Keine Mehrheit fanden dagegen zwei Dringlichkeitsanträge der Grünen Liste Gablitz. Sie wurden von allen anderen Parteien abgelehnt. Gemeinderätin Gina Wörgötter schlug vor, die bereits bestehenden 30er-Zonen auf das gesamte Gemeindegebiet auszuweiten. „Tempo 30 halbiert den wahrgenommenen Lärm, reduziert die Unfallgefahr und macht die Nutzung der Straße für alle sicherer“, so Wörgötter. Schneller fahren darf man in Gablitz aktuell noch auf der Hochbuch- und der Hauersteigstraße, wobei bei beiden bereits Abschnitte mit Geschwindigkeitsbeschränkungen vorhanden sind. Auch auf der Linzerstraße würden die Grünen gerne Tempolimits einführen, so dies in naher Zukunft rechtlich möglich wäre. „Insbesondere im Zentrum, im Bereich der Schule und Kindergärten, würde eine reduzierte Geschwindigkeit mehr Übersichtlichkeit schaffen“, so Wörgötter weiter.

Bürgermeister Michael Cech kann das Anliegen der Grünen nicht nachvollziehen: „Auch Frau Wörgötter hätte wissen müssen, dass in allen Siedlungsstraßen in Gablitz Tempo 30 gilt.“ Lediglich die zwei genannten Ausnahmen würden noch bestehen, da der Verkehrsberater des Landes auf Antrag geprüft hat und hier von einer 30er-Verordnung abrät. Norbert Sillhengst von den NEOS – der sich der Stimme enthalten hat – hält fest, dass sich im Zuge von Verhandlungen in den Ausschüssen herausgestellt hat, dass manche Ideen nicht umgesetzt werden können: „Eine durchgehende 30er-Zone wurde von uns schon vor Jahren gefordert. Diese ist jedoch durch den Autobus-Linienverkehr nicht möglich und der Verkehr auf der B 1 ist Bundessache.“

Dies unterstreicht auch Marcus Richter, der auf eine Verkehrsverhandlung vor einigen Jahren zu diesem Thema verweist, die eine Beibehaltung des 50 km/h-Limits an jenen Stellen von Hochbuchstraße und Hauersteigstraße ergab und eine sehr geringe Verbauung aufweisen. Die Grünen reklamierten, dass ihnen ein daraus resultierendes Gutachten trotz Nachfrage noch nicht vorgelegt wurde.

Weiters plädierten die Grünen für die Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung beim Verkehrskonzept Zentrum. Bürgermeister Cech (ÖVP) merkt an, dass – abgestimmt mit externen Experten – in einem ersten Schritt nur Bewohner des Zentrums und Geschäftsleute aufgrund ihrer unmittelbaren Betroffenheit eingeladen würden. Später erhielten dann alle die Möglichkeit, sich einzubringen. Diese Vorgehensweise fand auch die Zustimmung von SPÖ, NEOS und FPÖ.