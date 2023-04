Gesamtschuldenstand von Gablitz sinkt

Neben der Bausperre, die den Gemeindeverantwortlichen in den nächsten maximal drei Jahren die Möglichkeit bringen soll, verstärkt auf die Bautätigkeit im Ort Einfluss zu nehmen (die NÖN berichtete), standen bei der 17. Sitzung des Gemeinderates viele andere Punkte auf der Tagesordnung. Einer davon war der Rechnungsabschluss für das abgelaufene Jahr 2022. Dieser brachte das erfreuliche Ergebnis eines leichten Schuldenabbaus. Der Gesamtschuldenstand verringerte sich um 8,7 Prozent von 4,2 Millionen Euro auf knapp 3,8 Millionen. Die Verschuldung jedes einzelnen Gablitzer nahm von 80 auf 79 Euro ab.

Bürger bringen vermehrt ihre Anliegen vor

Auch der Speakers Corner wurde einmal mehr genutzt, um Anliegen gegenüber den Gemeindeverantwortlichen zu äußern. Diesmal ergriffen Karin Eitel und Harald Voigt die Chance. Eitel brachte das Thema „Radfahren in Gablitz“ aufs Tapet. Sie regte eine Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer und ein Ende der Orientierung am Auto an. Für das rasche und sichere Kommen von A nach B – ohne Umwege, Behinderungen oder gefährliche Kreuzungen mit Straßen und Gehwegen – möchte sie die entsprechende Infrastruktur, etwa eine Radschnellverbindung von Gablitz nach Purkersdorf.

Harald Voigt kritisierte die seiner Meinung nach vorhandene Instrumentalisierung des Gablitzer Amtsblattes durch die ÖVP und Bürgermeister Michael Cech und zu hohe Kosten beim Hochwasserschutz beim neuen Ortszentrum. Florian Ladenstein, geschäftsführender Gemeinderat (Grüne Liste Gablitz) ergänzte, dass bei gemeinsamen Projekten im Amtsblatt oft nur die ÖVP-Beteiligten genannt wären: „Die ÖVP hat keine eigene Zeitung, scheinbar dient das Amtsblatt als Ersatz.“ Bürgermeister Michael Cech konterte, dass gerade er es gewesen sei, der das Gemeindeorgan für alle amtsführenden Gemeinderäte aller Parteien geöffnet hätte.

Umstrittenes Bürgermeisterbild erhält Zusatztafel

Ein weiterer dringlicher Antrag der Grünen Liste Gablitz kam von Miriam Üblacker. Es gibt bereits einen Beschluss des Gemeinderates, beim Bild von Karl Krug in der Bürgermeistergalerie im Gemeindeamt ein zusätzliches Schild zu montieren. Dieser wurde von 1938 bis 1945 von den Nationalsozialisten mit der Leitung der Gemeindeverwaltung beauftragt, war Recherchen des Heimatmuseums zufolge nicht demokratisch legitimiert und aktiv an verschiedenen Verbrechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung beteiligt. Üblacker forderte nun, das Bild gänzlich aus dem Rahmen zu lösen und den leeren Rahmen mit einer Informationstafel zu ergänzen. Bürgermeister Cech verwies auf die intensive Beschäftigung mit diesem Thema durch den Gemeinderat und versprach: „Die beschlossene Infotafel, deren Montage sich durch Covid19 verzögert hat, wird bald angebracht.“ Der Antrag fand keine Mehrheit.

Angenommen wurden dagegen Anträge bezüglich der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Wirtschaftshof, der Beauftragung eines Generalplaners für die Erweiterung der Kläranlage und der Zustimmung zur Planung der Erweiterung des Kindergartens II.

