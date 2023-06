Grüne scheiterten im Gablitzer Gemeinderat mit ihrem „Dringlichen“

Bei hochsommerlichen Außentemperaturen waren die Repräsentanten aller im Gemeinderat vertretenen Parteien vorerst bemüht, die Emotionen innerhalb des Sitzungssaales nicht hochkochen zu lassen. So wurden die drei Dringlichkeitsanträge von ÖVP und SPÖ einstimmig angenommen.

Doch schon beim vierten Antrag, jenem der Grünen Liste Gablitz zum Thema „Gesamtstrategie für Rad- und Fußwege“ fanden die Gemeinsamkeiten ihr Ende. Einzig ÖVP-Gemeinderat Bernhard Haas und Gemeinderat Norbert Sillhengst von den NEOS wollten gemeinsam mit den Grünen darüber diskutieren. So blieb es beim Verlesen des Antrags durch Gina Wörgötter und ihrer darin enthaltenen Kritik, dass die Radlobby bereits vor einigen Jahren ein Konzept vorgelegt hätte und es auch aus der Bevölkerung im Rahmen des Speakers Corner eine Wortmeldung zu diesem Thema gab. Komfort und Sicherheit würden es ihrer Meinung nach – nicht zuletzt aufgrund der vielen Neubauten und der nicht ausreichenden Anbindung von Schule und Kindergärten – dringend nötig machen, eine überparteiliche Arbeitsgruppe zum Ausarbeiten eines Masterplans einzusetzen. Auch beklagte sie die „bestehenden Blockaden im Mobilitätsausschuss“.

Einigkeit über das Ob, Zwist über das Wie

Einer der angenommenen Dringlichkeitsanträge behandelte die Neugestaltung des Skaterplatzes. Besonders Bürgermeister Michael Cech und geschäftsführender Gemeinderat Robin Auer (beide ÖVP) betonten den Wunsch vieler Jugendlicher, diesen neu zu gestalten. „Im Rahmen der Jugendstudie war das Thema Skaterplatz ein besonders wichtiges“, so Auer.

Der Idee, etwas für die Gablitzer Jugend tun zu wollen, schlossen sich auch die geschäftsführenden Gemeinderäte Florian Ladenstein und Miriam Üblacker von den Grünen an. Sie kritisierten jedoch die Höhe der entstehenden Kosten von über 60.000 Euro, plädierten für günstigere Geräte und sahen Möglichkeiten, auch andere Jugendprojekte – wie etwa einen Jugendraum, der auch bei Schlechtwetter genutzt werden kann – mit dem Eingesparten zu finanzieren. „Es wäre möglich gewesen, diese außerplanmäßigen Kosten in beträchtlicher Höhe zu senken und sich, wie schon beim ursprünglichen Ankauf vor über 20 Jahren, nach gebrauchten Elementen in neuwertigem Zustand umzusehen“, unterstrich Üblacker. Und: „Das eigentliche Problem ist nämlich der Boden am Platz, der tatsächlich dringend neu gemacht werden muss.“ Aufgrund dieser Bedenken gab es schließlich bei der Abstimmung eine Enthaltung der Grünen.

Einstimmigkeit erzielt wurde dagegen bei der Abstimmung zu einem schnelleren Umsetzen des Projektes Photovoltaik-Anlage am Gemeindehof, obgleich es Unstimmigkeiten bezüglich der erwarteten Preisentwicklung in diesem Bereich gab. Während Gemeinderat Gottfried Lamers (Grüne) eher einen Rückgang bei den Preisen erwartete, und sich deshalb auch ein Abwarten vorstellen konnte, gingen die geschäftsführenden Gemeinderäte Klaus Fischmann (ÖVP) und Marcus Richter (SPÖ) von einer weiteren Steigerung aus.

Auch beim Antrag auf Förderung des aktuell so erfolgreichen SV Gablitz zwecks Heizungstausch und Installation einer Photovoltaikanlage waren sich alle einig. „Ich finde es super, dass nach dem Erringen der Meistertitel bei Kampfmannschaft und U23 nun auch das Umfeld des SV Gablitz zukunftsfit gemacht wird“, freute sich Bürgermeister Michael Cech (ÖVP).

Gleiches galt für den Ankauf eines Videokonferenztools, die Fliesenlegearbeiten vor dem Eingangsbereich des Kindergartens I, die Schülerstarthilfe 2023/24, die Kostenübernahme für „Sicherheit for Kids“, das Engagement der Musikband „The Ridin Dudes“ für das Dorffest 2024, die Tarifanpassung des VOR-Ortstarifes und Kleinsanierungen an Straßen- und Gehwegen.

Engagement der Firma „Raumposition“ umstritten

Kein einstimmiges Abstimmungsergebnis brachte dagegen der Antrag bezüglich der Vergabe der Neugestaltung der Kernzone zwischen Ferdinand-Ebner-Gasse, Kirchengasse und Hauptstraße. Die Grünen enthielten sich der Stimme. Besonders Florian Ladenstein kritisierte, dass nur eine Firma angefragt wurde. Noch dazu gerade jene, deren Konzepte im Rahmen des Zentrumsprojektes viel Kritik auslöste und die sehr autozentriert arbeiten würde. Cech hielt dem entgegen, dass die Firma „Raumposition“ bereits den gesamten Prozess begleiten und daher alle Einwände gut kennen würde. Lamers gab zu bedenken, warum nicht „einer von den drei Verkehrsplanern in Gablitz, die solch ein Projekt machen könnten“ gefragt wurde.