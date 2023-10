Mehr Sicherheit für Mensch und Tier in Mauerbach

Zahlreiche Themen, allen voran Umweltthemen, wurden in in jüngster Gemeinderatssitzung diskutiert und beschlossen.

Gemeinderätin Ursula Prader (Grüne) brachte unter anderem einen Dringlichkeitsantrag in Bezug auf die Böllerei zu Silvester ein. Die Böllerei und das Zünden von Feuerwerkskörpern solle verboten werden. „Trotz des in Österreich herrschenden Verbotes von Feuerwerkskörpern der Klasse F2 im Ortsgebiet, steigen alljährlich zu Silvester durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Böllern die Feinstoffwerte explosionsartig an und sind am Neujahrstag so hoch wie sonst das ganze Jahr nicht“, begründet Prader ihren Antrag und meinte weiter: „Das führt gerade bei vulnerablen Personen und Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen zu zusätzlichen gesundheitlichen Belastungen.“ Zusätzlich komme es außerdem immer wieder zu schweren Verletzungen, Verbrennungen und massiven Gehörschäden. Auch führe die Silversterknallerei zu unnötigen Umweltverschmutzungen und Umweltbelastungen durch Reste von noch vorhandenen Chemikalien, die in den Boden einsickern.

„Auch bedeutet der verursachte Lärm großen Stress für Haus- und Wildtiere. Viele Haustierhalter haben die Erfahrung gemacht, dass sich ihre Tiere durch den Lärm verschreckt zitternd in der letzten Ecke der Wohnung verkriechen“, kritisiert Prader und spricht auch die Situation die Wildtiere betreffend an. „Wildtiere haben zusätzlich zur Angst noch das Problem, dass sie in der nahrungsärmsten Jahreszeit viel Energie für Flucht oder die Suche nach sicheren Verstecken aufbringen müssen.“ Daher stellte die Gemeinderätin den Antrag rechtzeitig vor Silvester eine Aussendung an alle Haushalte zu versenden, welche die Bürgerinnen und Bürger über das bereits bestehende Verbot für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern informieren soll. Der Antrag konnte durchgesetzt werden.

Gefährliches Radfahren und überfüllte Busse

Neben kleineren Anfragen, die unter anderem angesprochen wurden, brachte Gemeinderätin Ursula Prader noch zwei gestellte Anliegen einer Mutter zur Sprache. Bei diesen handelte es sich einerseits um die Problematik des Rad Fahrens auf der Straße. Viele Mütter würden gerne mit ihren Kindern mit dem Rad fahren, doch dies sei nicht möglich, denn es sei zu gefährlich.

Das zweite Anliegen betraf den Volksschülerbus. Dieser sei stets so überfüllt, dass oftmals kein Platz übrig bleibe. Viele Eltern bringen ihre Kinder gerne mit dem Bus zur Schule, doch der extreme Platzmangel sei ein eklatantes Problem. Daher wurde die Anfrage gestellt, einen weiteren Bus, welcher fünf Minuten darauf nach Mauerbach fahre, doch eine Station weiter bis zur Schule fahren zu lassen. ÖVP-Bürgermeister Peter Buchner beschrieb diese Angelegenheit als ein „leidiges Thema seit zwanzig Jahren“. Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) sei für keine Änderungen bereit, doch auch im Gemeinderat wurde diskutiert, dass bei einem so vollen Bus ein Sicherheitsrisiko bestünde. Ziel sei hier dem Problem bestmöglich nachzugehen und nach möglichen Lösungsansätzen zu suchen.