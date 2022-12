Verhärtete Fronten in Gablitz

Die jüngste Gemeinderatssitzung begann zwar harmonisch. Spätestens beim Budgetvoranschlag für 2023, der nur von den Grünen abgelehnt wurde, fand die Harmonie aber ihr Ende. Gottfried Lamers (Grüne Liste) kritisierte, dass trotz erhöhter Energiepreise keine Einsparungsmaßnahmen geplant seien.

Ingrid Schreiner (ÖVP), Vorsitzende des Finanzausschusses, erklärte die nicht reduzierten Zahlen mit Vorgaben des Landes, die einen Spielraum vorsähen. Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) unterstrich das aus seiner Sicht gesunde und sinnvolle Budget. Auch die SPÖ stimmte diesem zu. Florian Ladenstein (Grüne) fehlten dagegen die Zukunftsthemen wie Bodenschutz und Klimawandel. Karl Heinz Riegl (FPÖ) widersprach dem und unterstützte den Voranschlag.

Bei der Diskussion zum „Raumordnungsvertrag Zentrumsprojekt“ brachen die alten Fronten endgültig wieder auf. Regina Wörgötter (Grüne) brachte einen Gegenantrag ein, der abgelehnt wurde. Sie forderte unter anderem weniger Wohnungen und Änderungen bei der Stellplatzverordnung. Cech entgegnete, dass sich die Gemeinde mit dem Raumordnungsvertrag günstig Räumlichkeiten sichern würde und es schon jetzt mehr Anmeldungen für die Wohnungen von Gablitzern gebe, als vorhanden seien.

Lamers konterte mit dem Vertrag von 2019, in dem die Gemeinde Grünland in Bauland umgewidmet habe. Auch die Stellplatzverordnung wurde zugunsten der Betreiber geändert, diese würden nun weniger Platz in der Tiefgarage benötigen und Kosten sparen. Dabei erschloss sich ihm der Nutzen für die Gemeinde nicht. Cech sah keine Verhandlungsfehler bei der Gemeinde und hielt fest, dass aus seiner Sicht die Stellplatzreduktion die Verkehrsbelastung reduzieren würde.

Außerdem berichtete Cech über die Vorbereitungen für die Landtagswahl und den Gablitzer Advent. Einstimmige Ergebnisse brachten die Abstimmungen betreffend diverse Subventionen, etwa für den Musikverein. Auch bei der Indexanpassung bei der Abfallwirtschaft, beim Kanal und bei den Friedhofsgebühren gab es kein Konfliktpotenzial.

