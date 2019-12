Bei 15 von insgesamt 33 Mandaten hält die ÖVP unter Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner derzeit. Ziel für die kommende Wahl ist es, Mandate dazuzugewinnen. „Und einen deutlichen Wählerauftrag erhalten“, sagt Josef Schmidl-Haberleitner. „Das Wichtigste ist uns, dass Josef Schmidl-Haberleitner Bürgermeister bleibt und dafür werden wir laufen“, ergänzt Thomas Tweraser, der auf Platz drei der ÖVP-Liste kandidiert. Während es auf den vorderen Plätzen kaum Veränderungen gibt, finden sich weiter hinten dann doch neue Namen. Einige Personen, die jetzt im Gemeinderat sind, sind nicht mehr an wählbarer Stelle.

Maria Auer, Martin Söldner, Franz Kerschbaum, Robert Hartlieb, Elisabeth Szerencsics sowie Erik Kieseberg sind zum Beispiel nicht mehr auf den vorderen Plätzen zu finden. Ein Grund ist, dass die älteren Mandatare den jüngeren Platz machen wollen. Teilweise wollen die Gemeinderäte aus privaten oder beruflichen Gründen kürzertreten. „Dass bei uns gleichzeitig viele Jüngere nachkommen, freut mich als Stadtparteiobmann und Jugendgemeinderat natürlich besonders“, sagt Thomas Tweraser. Viele Kandidatinnen und Kandidaten waren rasch beisammen. „Mit der Einreichfrist am Mittwoch werden wir dann wissen, dass die ÖVP Pressbaum das größte Team für Pressbaum zur Wahl stellt. Dass die Liste voll wird, war dann allerdings doch noch ein gutes Stück Arbeit“, weiß Tweraser.

Was natürlich besonders auffällt, ist, dass ein prominenter Name vorne auf der Liste fehlt: Irene Heise. Die Stadträtin verlässt Pressbaum. „Manchmal war ich erfolgreich, manchmal bin ich gegen Mauern gerannt. Ich bin in die Politik gegangen, um zu bewegen, bin aber auch an momentanen Gegebenheiten gescheitert.“ So verabschiedete sich Stadträtin Irene Heise, die ins Waldviertel übersiedelt und dem nächsten Gemeinderat nicht mehr angehören wird. Über zehn Jahre gestaltete sie die Gemeinde- und Stadtpolitik mit, und es war ihr auch „eine besondere Freude, die ÖVP als Stadtparteiobfrau zu führen“. Speziellen Dank sprach sie für die gute Kooperation auch Stadtamtsdirektorin Andrea Hajek aus.

Mit Spannung wurde erwartet, wo Jochen Pintar kandidieren wird. Wie berichtet tritt der ehemalige Bürgerlisten-Mandatar jetzt für die ÖVP an. Sein Name findet sich auf Platz zwölf.

Vorzugsstimmenmodell gibt es im Jänner

Für die ÖVP-Kandidaten wird es übrigens in der ersten Jännerwoche noch ein parteiinternes Vorzugsstimmenmodell geben. „Das heißt, es hat jeder, egal ob Platz 25 oder 65, die Chance, in den Gemeinderat einzuziehen“, erklärt Tweraser. Einige Fixmandate werde es aber geben. Diese seien notwendig, um die wichtigsten Themenbereiche und Ressorts abdecken zu können. „Die Entscheidung wer ein solches Mandat bekommt, fällt bei uns der Bürgermeister“, informiert Tweraser.