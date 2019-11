Einen Neubeginn mit einem jungen Team will die FPÖ Purkersdorf wagen. Stadtpartei-Obmann bleibt zwar weiterhin der 66-jährige Alfred Tauber, dahinter folgen aber dann Zoran Kovacevic (32) auf Platz zwei sowie auf Platz drei der 20-jährige Yannick Krause. „Dieser frische Wind war zwingend notwendig“, erklärt Tauber. Außerdem habe man die FPÖ vorher mit Martin Cipak verbunden. „Das ist jetzt vorbei, da er mit einer eigenen Liste antritt. Er soll seinen Teil machen, und wir machen unseren“, sagt Tauber. Für die kommende Wahl gibt sich Tauber zuversichtlich: „Wir wünschen uns drei Mandate, das ist auch realistisch, da sich die SPÖ-Mandate stark verschieben werden.“

Mit Themen, wie Sicherheit und Zone 100 wollen sie die Bürger überzeugen. Die FPÖ sammelt bereits jetzt schon Unterschriften für die Installation einer Stadtwache, die für mehr Sicherheit sorgen soll. Geht es nach der FPÖ, gibt es zu wenige Polizisten in der Wienerwaldstadt. Demnächst soll ein konkretes Konzept ausgearbeitet werden. Außerdem soll die Zone 100 bis nach Purkersdorf erweitert werden. Der Bedarf ist da, so könne die Verkehrssituation entlastet werden. Einsetzen will sich das Team auch für eine Zone 20 vor den Schulen, ein Tagesbetreuungszentrum für Senioren, eine Hundeauslaufzone sowie eine Park & Ride-Anlage mit zwei bis drei Stockwerken.

Was Tauber auch wichtig ist festzuhalten: „Bei einigen Themen sind wir derselben Meinung wie andere Parteien. Zum Beispiel fordern auch wir mehr Grün am Hauptplatz. Ich bin kein Grüner, aber das macht Purkersdorf einfach aus.“ Auch bei der Verkehrssicherheit an der Linzer Straße sieht er Handlungsbedarf.

In den nächsten Wochen will das FPÖ-Team verstärkt Wahlwerbung betreiben, in der Öffentlichkeit präsenter sein und verstärkt Schulungen absolvieren. Prominente Schützenhilfe soll dabei auch von Herbert Kickl kommen. „Er hat uns angeboten, vor der Wahl bei uns mitzuarbeiten“, meint Tauber, der hofft, dass bei dieser Wahl die Plakat-Zerstörungswut nicht so stark ist, wie bei der letzten. „Von 100 Plakaten wurden 40 zerstört – aber nicht nur beschmiert, sondern angezündet oder in den Wienfluss geworfen“, so Tauber.