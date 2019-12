Die Grüne Liste Gablitz war auf der Suche nach neuen Personen und präsentiert sie sich jetzt mit vielen noch unbekannten Gesichtern. Mehr als die Hälfte der Kandidaten steht ganz neu auf der Liste. „Als Grüne Liste Gablitz haben wir uns vorgenommen, uns für neue Ideen und Personen zu öffnen, um gemeinsam frischen Wind in die Gablitzer Politik zu bringen. Wir freuen uns unglaublich, dass diese Öffnung für so viele Menschen attraktiv war, sodass wir im Vergleich zur letzte Wahl nun unsere Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten beinahe verdoppeln konnten“, zeigt sich Spitzenkandidat Gottfried Lamers erfreut.

Hinter Lamers finden sich auf der Liste zahlreiche nicht so bekannte Gesichter von jung bis alt. Neu im Team und auf Platz zwei ist die junge Lehrerin Miriam Üblacker zu finden. „In Anbetracht der Klimakrise freut es mich ganz besonders, dass sich so viele junge Menschen mit uns gemeinsam für eine bessere und grünere Zukunft einsetzen. Wir kämpfen Hand in Hand mit allen Generationen, um gemeinsam eine gute Zukunft für alle abzusichern“, sagt Üblacker. Dahinter kandidiert der jüngste Gemeinderat von Gablitz, der Student Florian Ladenstein, vor Fritzi Weiss, die ihren Listenplatz 2 für Üblacker geräumt hat.

Insgesamt umfasst die Liste 28 Kandidaten, von denen die Jüngsten 19 und die Ältesten 78 Jahre als sind.