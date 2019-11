Fünf Jahre lang saß Christoph Angerer für die NEOS im Purkersdorfer Gemeinderat. Bei der kommenden Wahl wird er aber nicht mehr an vorderster Front für die Pinken kandidieren, sondern nur noch auf Platz vier. Private und berufliche Gründe gibt Angerer für diese Entscheidung an. „Die Arbeit im Gemeinderat hat auch viel Energie gekostet. Ich war fünf Jahre lang alleine im Gemeinderat und meist die einzige Stimme gegen fragwürdige Projekte und für neue Ideen“, erklärt der NEOS-Gemeinderat im NÖN-Gespräch. Jetzt sei er froh, dass sich das Team wesentlich breiter aufstellen könne.

Als Spitzenkandidat wird Gerald Pistracher ins Rennen gehen. Er leitet die Niederlassung einer Schweizer Investmentgesellschaft und lebt seit vergangenem Jahr in Purkersdorf. „Ich sehe viel Potenzial in Purkersdorf und will einiges weiterbringen“, so Pistracher. Seine Hauptthemen sind die Transparenz und die Bürgerbeteiligung. Bei den NEOS ist Pistracher schon länger Mitglied. Mit seinem Team will er mehr als ein Mandat bei der Gemeinderatswahl holen. Neben Pistracher stehen die Umwelt- und Nachhaltigkeitsexpertin Katie Shields, sowie der Ökonom Reinhardt Seliger auf der Liste. „Wer uns wählt, kann sich auf einen guten Mix aus unterschiedlichen Persönlichkeiten, Kompetenzen und Ideen verlassen“, ist Pistracher überzeugt. Derzeit wird noch an einem konkreten Programm gefeilt, das in den nächsten Wochen präsentiert wird.

Bestätigt werden muss der Wahlvorschlag bei der Landesmitgliederversammlung am

9. November in Tulln.