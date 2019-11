Hannes Meißner wird als Spitzenkandidat für die NEOS in die Gemeinderatswahl gehen. Der Politikwissenschafter und Unternehmensberater lebt seit 2015 in Pressbaum und will sich für eine offene politische Kultur sowie Bürgerbeteiligung und Bürgernähe einsetzen. „Auf Gemeindeebene sehe ich hier Handlungsbedarf und möchte frischen Wind hineinbringen.

Die NEOS sind eine gute Plattform, um sich zu engagieren“, erklärt er. Die Transparenz soll außerdem ein Hauptthema werden. Meißners Ziel ist es, dass die NEOS die zwei Mandate halten können. „Wünschenswert wäre es natürlich, gestärkt aus dieser Wahl hervorzugehen“, sagt der Unternehmensberater. Hinter Meißner wird Gerhart Ertl auf Platz zwei stehen. Bestätigt werden muss der Vorschlag bei der Landesmitgliederversammlung am 9. November in Tulln.

Nicht mehr kandidieren wird die bisherige NEOS-Gemeinderätin in Pressbaum, Tanja Ehnert. Sie war seit 2015 im Gemeinderat und wird nur noch diese Periode fertigmachen. Grund dafür ist ein Wohnortwechsel. „Außerdem habe ich schon im Vorfeld gesagt, dass ich nur für diese eine Periode zur Verfügung stehen werde“, ergänzt Ehnert. Die Gemeinderatstätigkeit sei eine ehrenvolle Aufgabe, aber jetzt wolle sie sich vermehrt um ihr Kind kümmern. „Ich werde mich aber weiterhin für die NEOS Pressbaum engagieren und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gerade jetzt, wo im neu gestärkten Team so viel Dynamik Einzug hält“, sagt Ehnert.