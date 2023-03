Wolfsgrabener Bürgermeisterin Claudia Bock tritt nicht mehr an

Jetzt ist es also fix – Bürgermeisterin Claudia Bock hat sich festgelegt. „Ich trete bei der nächsten Gemeinderatswahl nicht mehr an“, sagt sie exklusiv im NÖN-Gespräch. Ihre Entscheidung wird sie auch nicht ändern. „Da müsste schon sehr viel passieren“, meint Bock. Diese Periode bis 2025 will sie aber fertigmachen. Ein Wechsel vorher ist nicht geplant. „Außer es kommen unvorhergesehene Notfälle dazwischen. Aber ich habe schließlich eine Verantwortung der Bevölkerung gegenüber. Ich werde bis zu meinem letzen Arbeitstag mit bestem Wissen und Gewissen weiterarbeiten“, sagt die Langzeit-Bürgermeisterin.

Seit über 30 Jahren ist Claudia Bock im Gemeinderat. Begonnen hat sie 1992 als Umweltgemeinderätin, 2001 ist sie zur Vizebürgermeisterin gewählt worden und seit 2006 ist sie Bürgermeisterin. Und auch, wenn es nicht immer einfach war und sie Gegenwind aus der Opposition einstecken musste, hat sie den Schritt in die Politik nie bereut.

„Ich komme aus einem politisch denkenden Haushalt“, so Bock. Ihr Vater war Jahrzehnte lang Bürgermeister. „Er war immer viel unterwegs und als ich in der Oberstufe begonnen habe, habe ich ihn zu den Terminen begleitet“, sagt Bock. Erst 2001, als Bock Vizebürgermeisterin wurde, ist ihr Vater zurückgetreten. „Zwei Familienmitglieder im Vorstand ist nämlich rechtlich nicht möglich“, weiß sie. Als dann ihr Vorgänger sehr überraschend zurückgetreten ist, hat sie das Amt übernommen. „Als Politikerin braucht man vor allem ein gutes Zeitmanagement und man muss die persönliche Freizeit hinten anstellen, sonst schafft man es nicht“, ist die Wolfsgrabenerin überzeugt. „Ich habe als alleinerziehende Mutter im Gemeinderat begonnen und daneben Haus gebaut“, erzählt sie. Dafür würde man schon die nötige Energie brauchen. „Viele meinen, ich habe beim Verteilen der Energie gleich vier Mal ‚hier‘ geschrien“, lacht die Mathematik-Lehrerin, die seit 2018 in Pension ist und froh ist, dass sie so die Coronazeit gut managen konnte. „Wäre ich während Corona zusätzlich zum Bürgermeisteramt noch berufstätig gewesen, hätte ich das nicht geschafft“, meint Bock.

Aus ihrer Tätigkeit als Ortschefin schöpft sie aber auch viel Kraft. „Anlässlich des Weltfrauentages haben wir einen Termin beim Bundespräsidenten zur Lage der Frauen in Iran und Afghanistan. Das sehe ich für mich als Freizeit und nicht als politische Aufgabe. Daraus kann man viel mitnehmen und Synergien nutzen“, ist Bock überzeugt.

