Plauscherl mit der Polizei in Tullnerbach und Gablitz

„Beim Reden kommen die Leute zam“, heißt es so schön. Genau darauf zielt auch die Aktion „Coffee with Cops“ der Bürgerbeteiligungsinitiative „Gemeinsam.Sicher mit unserer Polizei“ ab, die nun erstmals in Tullnerbach und Gablitz in Kooperation mit den umliegenden Dienststellen Pressbaum, Gablitz, Purkersdorf und Mauerbach über die Bühne ging. Bürgerinnen und Bürger hatten dabei die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit der örtlichen Exekutive zu plaudern – über Alltägliches, Anliegen, Sicherheit oder auch Probleme. „Einbrüche, Betrug, aber auch der Verkehr waren die Themen“, berichtet etwa die Gablitzer Inspektionskommandantin Irene Schröpfer. Für diejenigen, die sich besonders gut unterhalten haben, gab es zum Auftakt der Aktion auch ein „Coffee with Cops“-Kaffeehäferl als kleines Geschenk.

Auch wenn der Andrang am ersten Termin eher überschaubar war, soll die Aktion, die in der vergangenen Woche niederösterreichweit stattgefunden hat, ab kommendem Jahr regelmäßig organisiert werden. Ein Mal im Monat soll es in jedem Bezirk ein „Plauscherl mit der Polizei“ geben, um einen Kaffee zu trinken und sich zu unterhalten – um damit Hemmschwellen abzubauen, Beziehungen aufzubauen, das Sicherheitsgefühl zu verbessen und die Menschen in Uniform kennenzulernen.