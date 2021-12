Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee: „Bewohner sollen sich hier wohlfühlen“

Schon beim Betreten des Areals merkt man die Herzlichkeit, mit der man bei der Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee empfangen wird. Nicht nur als Bewohner fühlt man sich hier sichtlich wohl, sondern auch als Besucher.

Vor rund einem Jahr haben die Bewohner – Menschen mit Behinderung – ihre neue Unterkunft an der Stadlhütte mit Blick auf den Wienerwaldsee bezogen. Seitdem ist einiges passiert. „Unsere beiden Häuser sind mittlerweile fast voll, lediglich zwei Plätze sind noch frei“, erzählt Peter Lohmer, Bereichsleiter Wohnen, im Gespräch.

„Es ist ganz wichtig, dass es nicht wie eine Einrichtung für behinderte Menschen wirkt, sondern wie ein Zuhause.“

In der Einrichtung wohnen derzeit 32 Menschen mit Behinderung zwischen 20 und 43 Jahren. Großer Wert wird bei der Dorfgemeinschaft auf Wohlfühlatmosphäre gelegt. „Es ist ganz wichtig, dass es nicht wie eine Einrichtung für behinderte Menschen wirkt, sondern wie ein Zuhause. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich hier wohlfühlen“, sagt Lohmer.

Pro Gruppe wohnen sechs Personen. Sie teilen sich Wohn- und Essbereich, wo sie mit ihren Betreuern nicht nur gemeinsam essen, sondern auch gemeinsam kochen können. Damit sich jeder zurechtfindet, sind die Schränke mit bunten Bildern der jeweiligen Inhalte beklebt.

„Manche tun sich schwer, wenn man lediglich sagt, dass etwa die Teller in der zweiten Lade sind“, erklärt der Bereichsleiter. Die Visualisierung erleichtert den Bewohnern schließlich die Suche.

Außerdem darf sich jeder Bewohner sein Zimmer selbst einrichten. Als besonders beschreibt Lohmer den Zusammenhalt innerhalb der Wohngruppen. „Es ist schön, zu sehen, wie glücklich sie sind und wie sie sich gegenseitig helfen.“

Klassische Strukturen aufbrechen

Wichtig ist in der Dorfgemeinschaft auch, klassische Strukturen in der Behindertenhilfe aufzubrechen. „Wir trennen die Leistungen von Wohnen und Arbeiten. Wir bieten zwar vollbetreutes Wohnen an, wenn die Bewohner dann aber in die Werkstatt zum Arbeiten gehen, werken sie mit ausgebildeten Handwerkern zusammen“, schildert Lohmer.

Um ihnen aber durchgehend Hilfe anbieten zu können, werden sie 24 Stunden von sogenannten Begleitteams begleitet. „Die Betreuer bringen die Bewohner zum Arbeitsplatz. Das sorgt für Sicherheit und Orientierung“, so der Bereichsleiter.

Die Betreuung fangt aber bereits beim Aufstehen an. „Die Bewohner haben entweder ihren eigenen Wecker oder werden vom Betreuer geweckt. Danach wird – je nach Lust und Laune der Bewohner – entweder gemeinsam gefrühstückt oder allein am Zimmer. Anschließend geht es gemeinsam zum Arbeitsplatz“, schildert Lohmer.

Die Mittagszeit können die Bewohner in ihren jeweiligen Wohngruppen verbringen, wo sie sich nach dem Mittagessen auch ausruhen können. Am Nachmittag geht es entweder wieder zurück in die Werkstatt oder in die Natur. Das Freizeitprogramm reicht von Spaziergängen, über Bildung, wie Malkurse, bis hin zu Ausflügen in Museen oder Einkaufscenter.

Aktuell arbeiten die Bewohner an einer Streuobstwiese hinter der Werkstatt. „Wir haben hier eine Fläche von den Bundesforsten gepachtet, wo wir Sträucher gepflanzt haben. Im Frühjahr werden hier die Zwergschafe von Elisabeth Martin vom Projekt Franziskushof hier grasen“, schildert Lohmer.