Hlavka de-Martin ist neue Purkersdorfer Kinderfreunde-Vorsitzende

Werbung

„Ich habe Erika sehr geschätzt und versprochen, dass ihre Arbeit weitergeführt wird“, sagt Barbara Hlavka de-Martin im NÖN-Gespräch. Sie wurde bei der Generalversammlung der Kinderfreunde einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Dass Hlavka de-Martin die Arbeit für Kinder sehr am Herzen liegt, ist bekannt, schließlich ist sie Leiterin des PUKI und Organisatorin des Eltern-Kind-Zentrums.

„Ich habe lange überlegt und weiß, dass es viel Arbeit ist, aber in die Zukunft der Kinder zu investieren ist das Beste, was man machen kann“, ist die neue Vorsitzende überzeugt. Derzeit werde, insbesondere für Kinder, zu wenig gemacht. Ihr ist es ein Anliegen, wieder eine Gemeinschaft aufzubauen, da durch die Pandemie Kontakte schwierig gewesen seien.

Außerdem hat sie vor, die Präsenz der Ortsgruppe und erhöhen und Programme zu erstellen, in denen Kinder und Familien die Möglichkeit haben Gemeinschaft, Natur und Bildung zu erleben. „Kinder müssen wieder eine normale, angstbefreite Kindheit mit Spiel und Spaß computerreduziert erleben zu dürfen“, so Hlavka de-Martin. Über die Purkersdorfer Stadtwebsite und Mundpropaganda will sie auch neue Mitglieder finden.

Erika Bonifazis Einsatz wurde gewürdigt

Ein Anliegen ist es ihr auch, dass die Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche erhöht wird – dieses Thema sei heute so aktuell, wie bei der Gründung der Kinderfreunde vor 114 Jahren.

Bei der Generalversammlung wurde neben der neuen Vorsitzenden mit Susanne Tenschert und Harald Wolkerstorfer auch neue Stellvertreter gewählt. Außerdem wurde der jahrzehntelange Einsatz von Erika Bonifazi, die im April verstorben ist, für die Kinderfreunde gewürdigt.

Generationen von Kindern in Purkersdorf haben mit ihr Torten zum Muttertag verziert und sich am Faschingssonntag über Musik, Spiele und eine Riesentombola beim Kinderfasching gefreut. Auch Ausflüge, die sie mit dem Team für Kinder organisierte, bleiben in Erinnerung. Selbst als ihre Kräfte nachließen, war es für sie enorm wichtig, dass die Kinderfreunde weiter aktiv bleiben.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.