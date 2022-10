Bahnhof im Purkersdorfer Zentrum: Baubeginn erst 2027/28

Eigentlich hätte der Bahnhof Purkersdorf Zentrum schon im Jahr 2024 umgebaut werden sollen. Laut ÖBB ist dieser Zeitplan aber nicht mehr aktuell, wie Pressesprecher Christopher Seif auf NÖN-Anfrage bestätigt.

Für die neue Variante aus der Machbarkeitsstudie sei es wichtig, die Planung in enger Abstimmung mit den Vertragspartnern zu adaptieren. „Aufgrund der Vielzahl an Projekten auf der Weststrecke im Bereich Wien und NÖ war es notwendig, die Umsetzungszeiten neu aufeinander abzustimmen, um die betrieblichen Einschränkungen für unsere Kunden möglichst gering zu halten“, sagt Seif.

Aus heutiger Sicht sei mit einer Fertigstellung der neuen Haltestelle Purkersdorf Zentrum frühestens 2029 zu rechnen. Auch die Investitionskosten müssen neu ermittelt und an aktuelle Preisentwicklungen angepasst werden – bisher wurde mit zehn Millionen Euro gerechnet. Derzeit kann laut Seif aber noch keine Summe genannt werden. Auch eine Visualisierung gibt es derzeit noch nicht.

Was für die ÖBB allerdings fix ist: „Die Beibehaltung der Rampen ist technisch nicht möglich, denn im Zuge der Modernisierung der Haltestelle Purkersdorf Zentrum ist es erforderlich, neue Stützmauern für die Standsicherheit des Bahnkörpers zu errichten“, erklärt der Pressesprecher.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse und des Höhenunterschiedes sei eine Wiederherstellung der Rampen in barrierefreier Form nicht realisierbar. „Als Alternative wird aktuell an einem direkten Zugang vom Hauptplatz zu einem der Bahnsteige geplant“, weiß Seif, der auch darauf hinweist, dass die Stadtgemeinde intensiv in den Planungsprozess eingebunden sei. „Es herrscht eine konstruktive Gesprächsbasis“, informiert der ÖBB-Pressesprecher.

