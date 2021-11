Wolfsgrabens Neo-Amtsleiter will das „Bürgerservice ausbauen“

„Gerhard Winter hat durch sein persönliches Auftreten überzeugt, durch seine Sicherheit und Kompetenz, aber auch durch seine ehrliche Art. Der Gemeindevorstand hat sich nach dem Hearing einstimmig für ihn als unseren neuen Amtsleiter ausgesprochen“, zeigt sich Wolfsgrabens Bürgermeisterin Claudia Bock zuversichtlich, die seit nunmehr einer Woche einen neuen Chef für ihre Gemeindeverwaltung hat. Zudem „bin ich dankbar und froh, dass wieder jemand da ist, der auch menschlich gut zu uns passt“, ergänzt die Ortschefin.

Ansprechpartner für die Bevölkerung

Gerhard Winter ist ein begeisterter Wanderer. Am Gipfel des Unterberges im südlichen Niederösterreich strahlt er mit der Sonne um die Wette. privat

„Ich freue mich sehr, Ansprechpartner für die Wolfsgrabener Bevölkerung zu sein und auf die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern in einem netten Team“, betont der studierte Techniker dazu, der sich zusätzlich durch einen MBA Finance weiterbildete und zuletzt ein Aufbaustudium Jus mit Auszeichnung an der Donau-Uni Krems abschloss.

Der neue Amtsleiter wird ab sofort „das Bürgerservice stärken und ausbauen und Projekte zur Weiterentwicklung der Gemeinde tatkräftig unterstützen“, nennt Winter seine vorrangigen Ziele. Zu diesen zählen 2022 laut Bürgermeisterin Claudia Bock die Fertigstellung und Erweiterung der Wasserversorgung oder die Verlängerung des Radweges und Neugestaltung der Wehrer Straße.

„Erste Aufgabe und Nagelprobe wird für unseren neuen Amtsleiter die Budgeterstellung für das kommende Jahr sein, die er gemeinsam mit Vizebürgermeister Christian Trojer vornimmt“, so Bock. Für Winter, der etwa bei tele.ring ein zehnmal so hohes Budget verantwortete, dürfte dies eine Routineaufgabe sein, wenn auch in neuem Umfeld.

Vielen in der Region ist der frühere Leiter des Pressbaumer Strandbades durch den Aufbau der PKomm (Pressbaumer Kommunal GmbH) bekannt, die er fast zehn Jahre als kaufmännischer Geschäftsführer leitete. „Das ist auch der tatkräftigen Unterstützung des früheren Vizebürgermeisters Michael Schandl zu verdanken, der Ratgeber, Schnittstelle zur Gemeindeverwaltung und Politik war“, erinnert sich Gerhard Winter besonders gerne an die fruchtbaren Anfangszeiten in Pressbaum, in denen er auch viel gemeindespezifische Erfahrung sammelte.

Winter will Mitarbeiter fördern

Hatte er bei tele.ring vor 20 Jahren begonnen, Mobilfunk und Festnetz zu implementieren und dafür ein Team als Abteilungsleiter aufzubauen, so waren auch Telekom Austria, One oder Asfinag weitere berufliche Stationen seines Lebens.

„Es war mir immer ein Anliegen, Mitarbeiter zu fördern und die verschiedenen Persönlichkeiten anhand ihres Könnens und ihrer Qualitäten im Team einzusetzen“, hebt der 54-jährige dazu hervor. So möchte er es auch künftig mit den fünf Gemeinde- und zwei Bauhofmitarbeiter sowie den Beschäftigten des Kindergartens halten.

Vor 14 Jahren hat Gerhard Winter ein älteres Haus in Pressbaum gekauft und saniert, das er mit seiner Lebensgefährtin, einer Pharmazeutin, bewohnt. In seiner Freizeit ist er begeisterter Bergwanderer, Schwimmer und Radfahrer.