In Pressbaum flogen die Fäuste am Bau

Mit einem außergerichtlichen Tatausgleich ist es möglich, Delikte wie Körperverletzung – wie der Name schon sagt – außergerichtlich zu regeln. Das würde auch eine Gerichtsverhandlung vermeiden – sofern Täter und Opfer damit einverstanden sind.

Auf das Angebot des Richters stieg ein Bosnier (47) jedoch nicht ein, sein Gegenüber, ein 42-jähriger Bosnier habe die außergerichtliche Lösung mit einem Konfliktregler akzeptiert. Beide waren wegen wechselseitiger versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt. Da sie sich trotz anwaltlicher Beratung nicht einig waren, sollte nun das Gericht die Sachlage klären.

Die beiden Unbescholtenen gerieten während einer Baubesprechung im Juni auf einer Baustelle in Pressbaum in Streit, bei dem – laut Aussagen der beiden Angeklagten – nicht nur Fäuste, sondern auch Schalsteine geflogen sein sollen. Ebenso soll ein Messer im Spiel gewesen sein.

Der 47-Jährige, der an dem Projekt beteiligt ist, soll von dem 42-jährigen Vorarbeiter damit an der Hand verletzt worden sein. Der 42-Jährige gab an, von einem Schalstein Abschürfungen am Körper davongetragen zu haben. Grund für die Auseinandersetzung soll ein Baufehler gewesen sein.

Wer letztendlich was gemacht hatte, konnte auch nach drei Stunden Verhandlung, die eigentlich nur für eineinhalb Stunden angesetzt gewesen wäre, nicht geklärt werden. Sachverständige sollen nun eruieren, woher die Verletzungen bei den beiden wirklich stammen. Die Verhandlung wurde vertagt.

